El Cibernético, famoso luchador mexicano, explota contra Luisito Rey en plena entrevista tras pregunta: VIDEO

El creador de contenido Luisito Rey protagoniza un viral momento en redes sociales, luego de entrevistar al ‘Cibernético’, uno de los luchadores mexicanos más conocidos en toda la historia del deporte. ¿Por qué se molestó?

Luisito Rey famoso Youtuber / Instagram

¿El influencer y youtuber mexicano, Luisito Rey, fue diagnosticado con cáncer?

El creador de contenido Luisito Rey reveló hace unos días que médicos le detectaron un carcinoma, luego de que comenzara a presentar problemas en uno de sus dedos, situación que despertó preocupación entre los especialistas.

El carcinoma es considerado el cáncer más frecuente en el mundo y se desarrolla en las células epiteliales, encargadas de recubrir la piel y distintos órganos del cuerpo.

De acuerdo con el youtuber, el origen de esta condición estaría relacionado con la ansiedad, ya que el hábito constante de morderse las uñas le provocó pequeñas lesiones que con el tiempo derivaron en complicaciones:

Ansiedad que provocaba que mordiera las uñas, provocando miniheridas y posterior, una infección porque realicé la higiene a mis mascotas. Algunos dicen que hay algo emocional involucrado, no tenía a Dios en mi vida, no existía inspiración divina. Luisito Rey

La intervención quirúrgica a la que se sometió fue fundamental para atender el padecimiento. De acuerdo con su relato, los médicos extirparon el tejido comprometido junto con la uña y después llevaron a cabo un injerto de piel:

“ Me quitaron toda la uña y me tuvieron que quitar piel de aquí (su hombro), para ponerla acá (su dedo), me callé tanto, me pausé y reepensé ”, dijo Luisito.

Esta experiencia le permitió reflexionar y darle un nuevo significado a su vida; además, aseguró que acercarse a Dios ha sido una de las principales formas de encontrar fortaleza para seguir adelante.

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Luisito Rey / Redes sociales

¿Por qué ‘el Cibernético’ se enojó durante una entrevista con Luisito Rey?

‘El Cibernético’, fuera de los rings de lucha libre, ha encontrado nuevamente un espacio en el mundo del entretenimiento, teniendo una serie de videos virales que han superado las millones reproducciones.

Ante este reciente éxito, Luisito Rey decidió invitarlo a su canal de YouTube, para entrevistarlo y preguntarle sobre su vida. Las preguntas realizadas por Luisito fueron subiendo poco a poco de tono.

El punto cumbre llegó cuando el youtuber le preguntó al luchador lo siguiente:

¿Crees que llegues a WWE o sacar la credencial del INSEN (bromeando sobre su edad avanzada) está más cerca? Luisito Rey

La reacción sorprendió a muchos en redes sociales. Aunque algunos señalaron que se trataba de “show”, otros tantos aseguraron que el golpe “sonó” y la molestia se hizo evidente.

La entrevista continuó de manera normal, eso sí, con preguntas personales sobre el luchador mexicano, una de ellas, sobre su pasado amoroso con Sabrina Sabrok, una modelo conocida por su participación en La hora pico.

Minuto 11:00.

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¿Quién es ‘el Cibernético’ y cuál es su trayectoria en la lucha libre?

‘El Cibernético’ es considerado una de las figuras más emblemáticas de la lucha libre mexicana moderna. Debutó profesionalmente en 1992 y rápidamente se convirtió en una de las estrellas más importantes de la AAA.

A lo largo de su carrera ha sido conocido por apodos como ‘ el Main man ’ y ‘ el Dios del apocalipsis ', construyendo una imagen ruda y dominante dentro del ring.

Fuera de la lucha libre, se ha integrado en épocas recientes a otro tipo de programas de televisión como MasterChef Celebrity México.

Actualmente, ‘el Cibernético’ realiza varios videos que han sido bien recibidos por el público, ya que cuenta aspectos de su vida personal y profesional, desde un punto de vista irreverente y “sin pelos en la lengua”.

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