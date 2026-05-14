Famoso influencer quedó fuera de MasterChef México 24/7 tras polémica, ¡le dieron las gracias!: “Me corrieron”

Maurg1 quedó fuera de MasterChef México en medio de una polémica por presuntamente ser deudor alimentario, ¿qué pasó y qué dijo el influencer? Te contamos los detalles.

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Maurg1 rompe el silencio sobre su salida de MasterChef México y aclara su participación. / Redes sociales

¿Por qué Maurg1 quedó fuera de MasterChef México 2026?

El creador de contenido Maurg1 reveló a través de un video publicado en sus redes sociales que ya no formará parte de las actividades relacionadas con MasterChef México, pese a que inicialmente había sido considerado para participar en una dinámica del programa. Según explicó, su presencia estaba contemplada dentro de una experiencia para creadores digitales vinculada al universo del reality culinario.

“Como la mayoría de ustedes saben, iba a entrar a MasterChef, pero siempre no. Me dijeron: ‘Gracias, pero no gracias’”, comentó en el clip que compartió con sus seguidores. El influencer detalló que se trataba de una actividad llamada “experiencia TikTok”, en la que distintos creadores de contenido acudirían a conocer las instalaciones y generar material sobre cómo se vive detrás de cámaras en el programa. “Van varios creadores de contenido a hacer contenido de cómo es vivir en el universo MasterChef”. Maurg1

Sin embargo, explicó que posteriormente le notificaron que ya no sería parte de la dinámica. En el mismo video, Maurg1 aseguró que la decisión ocurrió después de que recibiera una publicación hecha por la madre de su hija, quien compartió un mensaje dirigido a las cuentas relacionadas con el reality. “El día de ayer me mandaron esta publicación de la mamá de mi hija, me mandaron este tweet de ‘la Marla Sabrina'", explicó antes de leer el contenido del mensaje.

Ellos son los 13 creadores de contenido que están viviendo la experiencia de #MasterChef 24/7. ¡Acompáñalos a través de nuestro TikTok! 👨🏻‍🍳📱👩🏻‍🍳#MasterChefMx 24/7, estreno domingo 17 de mayo a las 8:00 p.m. por #AztecaUno. 🔥⁣⁣

Acceso Total a través de DisneyPlus. 📺 pic.twitter.com/phuj8NzSIs — MᴀsᴛᴇʀCʜᴇғ Mᴇ́xɪᴄᴏ (@MasterChefMx) May 14, 2026

“Una vez más el deudor alimentario cobra sueldo sin reportarlo al Juzgado 17 familiar del Poder Judicial de la Ciudad de México, ¿hasta cuándo seguirá la impunidad de este influencer? Hacemos un llamado a Disney, MasterChef México y Azteca para que adopten una postura en favor de las infancias. Dejando de lado prácticas que favorecen el ocultamiento de ingresos por parte de deudores alimentarios, como Maurg1, conductor digital de su próxima emisión”, decían los tweets.

Ante esto, el famoso también escribió:

“Woooow pues que investigaciooooon Marlaaaa por personas como tú, ya no le creen a las verdaderas víctimas. No te preocupes, ya me corrieron, me dijeron que no vaya a razón de todo esto. El daño ya está consumado y hecho, gracias Marla” Maurg1

Woooow pues que investigaciooooon Marlaaaa por personas como tú, ya no le creen a las verdaderas víctimas.



No te preocupes, ya me corrieron, me dijeron que no vaya a razón de todo esto. El daño ya está consumado y hecho, gracias Marla. #NiUnaMenos 💜 https://t.co/n2sHx0QOVa pic.twitter.com/9Ocp9Jyl2p — MAURG1 🕊 (@maurg1) May 14, 2026

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¿Qué dijo Maurg1 tras su salida de MasterChef México 2026?

Tras confirmar que quedó fuera de las actividades para influencers de MasterChef México, Maurg1 aclaró que nunca fue contemplado como conductor del reality y cuestionó las versiones que así lo afirmaban. “Yo no sé de dónde sacó que iba a ser conductor”, comentó el creador de contenido.

Durante su mensaje, Maurg1 insistió en que su participación formaba parte de una dinámica digital para creadores de contenido, en la que varios influencers serían invitados a conocer las instalaciones y compartir material sobre la experiencia dentro del universo MasterChef. Según explicó, se trataba de una colaboración sin remuneración económica. “Ni siquiera me iban a pagar, no nos están pagando. Sabíamos a lo que íbamos, íbamos a vivir una experiencia, no había ni siquiera viáticos”, comentó.

El influencer también aseguró que, tras la controversia generada en redes sociales, recibió la notificación de que ya no continuaría en el proyecto. “A razón de esto, ya me dieron las gracias”, dijo al relatar cómo terminó su vínculo con la producción. Además, señaló que la situación repercutía directamente en las oportunidades laborales que buscaba aprovechar. “Ya me corrieron, ya le quitaste algo a una niña, la posibilidad de que su papá justamente vaya a encontrar oportunidades”, mencionó en el mismo video compartido con sus seguidores.

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Maurg1 revela que fue descartado de MasterChef México tras controversia redes sociales. / Redes sociales

¿Quién es Maurg1?

Maurg1 es un creador de contenido originario de la Ciudad de México, nacido el 20 de julio de 1993. El influencer comenzó su trayectoria en plataformas digitales desde temprana edad, luego de crear su canal de YouTube el 23 de julio de 2008, espacio donde empezó a compartir videos relacionados con temas de internet y redes sociales.

Con el paso de los años, Maurg1 logró posicionarse entre los creadores digitales mexicanos gracias a sus videos de reacciones y comentarios sobre otros youtubers y distintas plataformas en línea. Su canal fue creciendo hasta superar los 3.1 millones de suscriptores, consolidando una comunidad que sigue de cerca el contenido que publica en redes sociales.

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