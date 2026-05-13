Zahie Téllez: Tras sufrir un secuestro, la jueza de MasterChef México ¿tiene secuelas?

Zahie Téllez, jueza de MasterChef México, reveló que la ayudó para superar el secuestro exprés que vivió hace más de un año, ¿qué dijo?, ¿le da miedo salir a la calle? Te contamos todos los detalles.

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Zahie Téllez rompe el silencio sobre el secuestro exprés que sufrió. / IG: @plutarcohaza / @zahietellez

¿Dónde secuestraron a la chef Zahie Téllez?

El secuestro de la chef Zahie Téllez y su esposo se cometió el 23 de noviembre de 2024 mientras ambos transitaban por la carretera México-Cuernavaca, a la altura del municipio de Huitzilac. De acuerdo con la información difundida, la pareja viajaba por la autopista cuando se registró el hecho, situación que movilizó a las autoridades y activó distintos protocolos de seguridad en la zona.

En ese momento, Zahie Téllez realizaba una entrevista con un medio de comunicación, circunstancia que permitió que la situación fuera reportada casi de inmediato. Gracias a la llamada que mantenía durante el trayecto, la denuncia pudo hacerse rápidamente, lo que facilitó la reacción de las corporaciones de seguridad que participaron en las labores relacionadas con el caso.

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La chef Zahie Téllez revela cómo cambió su vida tras el secuestro exprés. / Redes sociales

¿Zahie Téllez ya superó el secuestró que sufrió?

Durante un encuentro con medios, la chef Zahie Téllez habló sobre el proceso personal que ha vivido después del secuestro que sufrió junto a su esposo en noviembre pasado. Al ser cuestionada sobre cómo ha enfrentado la situación, explicó que ha recurrido a terapia y al apoyo de las personas cercanas para avanzar tras lo ocurrido.

Zahie señaló que parte de este proceso también ha consistido en recuperar la confianza en sí misma y entender que existen momentos difíciles dentro de la vida cotidiana. “Obviamente terapia, confiar en uno mismo y decir: ‘A ver, la vida misma es así, ¿sabes? Hay momentos de tragar amargo y momentos increíbles como este’”, comentó frente a las cámaras por el comienzo de la nueva temporada de MasterChef México.

La chef también destacó el respaldo que ha recibido tanto de compañeros como de medios de comunicación desde que ocurrió el caso. “Gente como ustedes que está al pendiente de TV Azteca, que es tu casa, de tus compañeros, ese apoyo hace que las cosas se vayan haciendo, que no las cargue uno solo”, expresó durante la conversación.

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¡Entre terapia y miedo! Zahie Téllez cuenta cómo sigue tras el secuestro exprés. / Redes sociales

¿Zahie Téllez tiene miedo de salir a la calle?

Zahie Téllez compartió cómo ha sido regresar poco a poco a su vida cotidiana y enfrentar nuevamente espacios públicos tras aquella experiencia. Ante esto, explicó que parte de este proceso ha implicado trabajo emocional constante y aprender a convivir con el temor sin dejar que éste detenga sus actividades diarias.

“Tienes que trabajar mucho en terapia. Tienes que ver que no puedes estar encerrado, que no puedes, o sea, a ver, yo que ni modo que traiga un arma, ni modo que traiga nada. Soy la misma mujer que soy cuidándome, evidentemente, pero pues aquí estamos”, comentó la chef al hablar sobre las medidas y reflexiones que ha tenido después de lo ocurrido.

Aunque reconoció que el episodio dejó una huella importante, Zahie Téllez aseguró que hoy intenta mantenerse tranquila y enfocada en seguir adelante. “Yo te puedo decir, yo estoy tranquila. Yo después de lo que vivimos hace un año, eh, pues sí estuvo terrible”, puntualizó.

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