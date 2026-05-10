Ferka confirma que sí les dan sustancias en ‘La casa de los famosos México’: “Su gallito pa’ que duerma”

‘La casa de los famosos México’ ha sido motivo de mucha especulación. Uno de los rumores más sonados ha sido la distribución de sustancias ilícitas. Se ha mencionado que, aparentemente, la producción no tiene problemas en proporcionarlas a aquellos habitantes que las solicitan.

El tema resurge luego de que Ferka, quien participó en la primera temporada del show, asegurara que este rumor es completamente cierto. Incluso explicó cómo es la dinámica para obtenerlas. Esto fue todo lo que dijo.

Ferka / Redes sociales

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Ferka revela que sí les dan sustancias en ‘La casa de los famosos México’

En un encuentro con la prensa, María Fernanda Quiroz, nombre real de Ferka, empezó contando que los habitantes deben pasar por ciertos exámenes previos al encierro. Según la presentadora, deben hablar con una psicóloga y sincerarse sobre si están tomando alguna clase de medicamento o sustancia.

Señaló que, al menos en su temporada, fue testigo de cómo la producción les daba sustancias ilícitas de “forma controlada” a algunos participantes. Sin embargo, aclaró que nadie tiene medicamentos en su poder y se deben solicitar con antelación a la producción.

“Nadie tiene medicamentos bajo su poder… ¡Uy, sé a quién le daban su gallito!. Si tú comes tus gomitas o tus chuchulucos, habla antes y, ya, entonces, te los dan así. Cada quien se arregla como quiere, la verdad”. Ferka

Recordó que, en aquel entonces, ella era adicta al cigarro y los productores les daban “un espacio” para que pudieran fumar: “No se ve porque no se puede ver, pero sí lo necesitas, pero nadie tiene medicamentos bajo su poder”, indicó.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que se menciona que la producción les da sustancias a sus habitantes. En su momento, Adrián Marcelo contó que le daban gomitas de cannabis para calmar su adicción.

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¿Cómo fue la participación de Ferka en ‘La casa de los famosos México’?

Como se mencionó anteriormente, Ferka participó en la primera temporada de ‘La casa de los famosos México’, estrenada en 2023. Estuvo en el ‘team Cielo’ y fue la tercera eliminada del show.

Dio mucho de qué hablar por el romance que tuvo con Jorge Losa. Durante su estancia en el show, se volvieron muy cercanos y hasta se besaron frente a las cámaras. Si bien muchos pensaron que era parte de su estrategia, su noviazgo siguió después de que el reality culminara.

Su relación duró casi un año. Se separaron en 2024. Una fuente contó a TVNotas que Ferka decidió dejarlo al ver que no estaba comprometido.

“Ella se dio cuenta de que él no caminaba por el mismo carril que ella. Aunque intentó jalarlo, él no dio el ancho. En su momento lo hablaron. Él le prometió el cielo y las estrellas. Hicieron varios planes juntos. Tenían su casa. Platicaron sobre llegar al altar, agrandar la familia, pero con el tiempo se convirtieron en falsas promesas”, dijo.

Ferka y Jorge Losa / Mezcalent

¿Quién es Ferka, exhabitante de ‘La casa de los famosos México’?

María Fernanda Quiroz Gil, mejor conocida como Ferka , es una actriz y conductora mexicana.

Actualmente tiene 39 años.

Desde los 12 años, estudió canto y baile. También estudió actuación en el Centro de Estudios y Formación Actoral para Televisión de TV Azteca (CEFAT).

Se le vio en varios proyectos como ‘Se busca un hombre’, ‘Tengo todo excepto a ti’, ‘Guerreros’, ‘MasterChef Celebrity’ y ‘Rosario Tijeras’, entre otros.

Tiene un hijo, producto de su relación con Christian Estrada.

Actualmente es conductora de ‘Venga la alegría: Fin de semana’.

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