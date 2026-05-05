¿Productora de La casa de los famosos México confirma lista filtrada? Hace revelaciones para temporada de 2026

La próxima temporada de ‘La casa de los famosos México’ 2026 está muy cerca de comenzar y algunos nombres ya comenzaron a sonar para el reality show.

Recientemente se filtró una lista de posibles participantes que presuntamente estarían en la cuarta edición y Rosa María Noguerón, productora del programa, dio algunos detalles. ¿Confirmó los nombres? ¡Esto fue lo que dijo!

Una lista de posibles participantes de La casa de los famosos México 2026 fue filtrada. / Foto: Especial.

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¿Cuáles son los nombres de la lista filtrada presuntamente para la temporada de ‘La casa de los famosos México’ 2026?

De acuerdo con información de ChismecitoChannel, se reveló una lista de presuntos participantes que estarían en la cuarta temporada de ‘La casa de los famosos México 2026’.

Asimismo, en la lista viene especificado el supuesto sueldo semanal que estarían recibiendo los famosos por estar 24/7 en el reality show.



Consuelo Duval

Sylvia Pasquel

Cry

Aldo Rendón

Daniela Luján

Aristeo Cázares

Eduardo España

Ale Ríos

Susana Zabaleta

Tammy Parra

Omar Chaparro

Karina Torres

Emiliano Aguilar

Cynthia Klitbo

Yahir

En la misma lista filtrada, supuestamente, algunos famosos recibirían más dinero que otros, por lo que también se revelaron presuntos sueldos.

Nombres como Consuelo Duval, Cynthia Klitbo, Susana Zabaleta, Omar Chaparro y Sylvia Pasquel son quienes presuntamente recibirían una mayor cantidad de dinero, mayor a 300 mil pesos.

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¿Qué revelaciones dio a conocer Rosa María Noguerón, productora de ‘La casa de los famosos México’ para la temporada de este 2026?

Tras ser increpada por los medios de comunicación, Rosa María Noguerón, productora de ‘La casa de los famosos México’, reveló algunos detalles para la edición de este 2026.

Aunque no se le preguntó por la presunta lista filtrada, sí dejó ver algunos famosos que quiere para esta temporada.

“Doña Lety (abuela de Aldo De Nigris) es muy divertida; me encantaría que estuviera con nosotros. Ojalá que una próxima temporada pudiera estar con nosotros”. Rosa María Noguerón.

No reveló más detalles, pero se mostró entusiasmada, luego de que los reporteros le preguntaran sobre la participación para esta temporada de Marcelia Figueroa, hija de Joan Sebastián.

“No les puedo decir mucho más, pero sí nos gustaría mucho”. Rosa María Noguerón.

Los nombres de los famosos que estarán en ‘La casa de los Famosos México’ se revelarán los próximos meses. / Foto: Redes sociales /Canva.

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¿Cuándo iniciará la cuarta temporada de ‘La casa de los famosos México’ este 2026?

Es un hecho que habrá una cuarta temporada de ‘La casa de los famosos México’ este 2026, pero todavía no hay una fecha oficial confirmada para el inicio del reality.

Se estima que comience a finales de julio o en agosto, ya cuando haya finalizado el Mundial 2026 en México.

De igual manera, todavía no hay famosos confirmados que estarán 24/7 en ‘La casa de los famosos México’.

Wendy Guevara ya es una de las conductoras confirmadas para esta edición y hasta contrato ya tiene firmado, de acuerdo con lo declarado por la influencer.

Nuevamente estará en las pregalas y postgalas de Vix al lado de su compañero Ricardo Margaleff.