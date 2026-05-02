Exhabitante de ‘La casa de los famosos México’ regresa al reality este 2026, ¡ya firmó contrato! ¿Quién es?

Una importante influencer y exparticipante de ‘La casa de los famosos México’ anunció que ya firmó un contrato y volverá al reality show.

A unos meses de que inicie el concurso, sin que hasta el momento haya una fecha definida, los preparativos comienzan y ya se anunció a una artista que participará. ¿Quién es? Acá te lo contamos.

Una famosa influencer regresará al reality show y ya firmó contrato. / Foto: Redes sociales/Mezcalent.

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¿Quién es la influencer que volverá a La casa de los famosos México en 2026?

Se trata de Wendy Guevara, famosa influencer, que volverá como conductora de las pre y postgalas de ‘La casa de los famosos México’.

La ganadora de la primera temporada del reality show reveló que ya firmó contrato y estará repitiendo su papel de conductora como lo hizo en la temporada pasada, en la que Aldo de Nigris resultó ganador.

La influencer anunció que estará nuevamente al lado de su compañero Ricardo Margaleff.

“Yo ya firmé el contrato y, de hecho, Rosa María Noguerón, que es mi jefa, ella ya lo había dicho en las cámaras que estábamos Margaleff y yo a cargo de la pregala y postgala”. Wendy Guevara.

Wendy Guevara regresará como conducta de ‘La casa de los Famosos México’ en las pre y post galas de Vix. / Foto: Redes sociales

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¿Cuál es la polémica reciente en la que estuvo involucrada Wendy Guevara?

A inicios del pasado mes de abril, comenzó a circular un video de Wendy Guevara y su amiga Paola Suárez, el cual fue grabado hace varios años, donde ambas revelan, a manera de broma, tener un gusto culposo por personas menores. Este hecho le causó una gran polémica a la influencer.

El video rápidamente se hizo viral en redes sociales y causó molestia entre los seguidores de la ganadora de ‘La casa de los famosos México’, por lo que internautas mostraron su descontento ante el material.

La influencer habló al respecto y dijo:

“Nosotras estábamos jugando, queríamos ser polémicas, éramos muy verdes en ese tiempo, ahora ya que somos un poquito más curtidas en redes sociales. Sabemos que esos temas son muy delicados y muy fuertes y yo sé que la gente se molesta y se ofende, obvio porque estás hablando de un niño, una niña, yo pido disculpas a toda la gente”. Wendy Guevara.

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¿Cuál es la lista de posibles participantes para la nueva temporada de ‘La casa de los famosos México’?

Durante el pasado mes de abril se filtró una lista de posibles participantes de la siguiente temporada de La casa de los famosos México para la edición de este 2026.

El reality show de este año podría arrancar en agosto, después del Mundial 2026, que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá. Los productores del formato no han hablado ni dado detalles al respecto.

Entre la lista de posibles participantes de ‘La casa de los famosos México’ 2026, que circuló en redes sociales, están:



Yahir

Gaby Platas

Mariana Ávila

Sylvia Pasquel

Marco Fabián

Armando Hernández

Salvador Zerboni

Cynthia Klitbo

Alberto Agnesi

Gaby Goldsmith

Sissi Fleitas

Adriano Zendejas

Valentina Buzzburro

Flor de Saracho

Gary Centeno

Irlanda Valenzuela

Carlos Said

Raúl Coronado

Georgina

Frida Araujo