Famosa actriz y conductora ya dijo NO a próxima temporada de La casa de los famosos México: ¿De quién se trata?

Una popular conductora de televisión y actriz no quiere ser vista las 24 horas, los siete días de la semana, por lo que ya dijo que no le interesaría participar en la siguiente edición de “La casa de los famosos México”. Ella fue la artista que no estará.

Una famosa actriz y conductora no quiere ser vista 24 horas y siete días a la semana. / Foto: Especial.

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¿Quién es la actriz y conductora que dijo no a la próxima edición de La casa de los famosos México?

En entrevista con medios de comunicación, Consuelo Duval señaló que no entraría a la siguiente temporada de “La casa de los famosos México”, luego de los rumores de una posible participación de la famosa conductora y actriz.

Detalló que admira a los artistas que lo hacen, pero indicó que estar encerrada con muchas personas en una casa le genera ansiedad.

“Admiro a quien tiene la capacidad de hacerlo. Mi mente no me permitiría estar en un encierro con personas. De por sí, ya tengo mis problemitas de la fobia social y me genera mucha ansiedad estar con mucha gente; ahora imagínate en una casa encerrada: me vuelvo loca y saco la peor parte de mí y me odian para siempre”. Consuelo Duval.

Mencionó no saber de dónde surgieron los rumores de que ella entraría en esta nueva temporada de 2026, pero le agrada que se hable sobre eso.

“No sé, pero ¡qué padre!”. Consuelo Duval.

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¿Por qué se fue Consuelo Duval de Televisa?

Consuelo Duval fue una de las actrices más importantes en Televisa, participando en protagónicos como “La familia P. Luche”, episodios de “La hora pico”, entre otros programas más.

Pero en el año 2014 anunció su salida de esta televisora, a la que le dedicó 22 años de su vida.

Debido a problemas salariales y diferencias con Televisa, fue la razón por la que Consuelo Duval decidió ya no pertenecer a esta productora y buscar la oportunidad en otro lugar.

Señaló que compañeros de trabajo como Adrián Uribe perciben sueldos mayores que ella, por lo que les reclamó a los productores y, al no llegar a un acuerdo, decidió salirse.

Consuelo Duval dejó Televisa en el 2014 tras trabajar 22 años para la productora. / Facebook: Netas divinas.

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¿Cuál es lista de los posibles participantes de siguiente temporada de La casa de los famosos México?

En días pasados se filtró una posible lista de posibles participantes de la siguiente temporada de La casa de los famosos México para la edición de este 2026.

Se rumora que podría comenzar en agosto de este año, después del Mundial México 2026, pero los productores no han dicho nada al respecto.



Yahir

Gaby Platas

Mariana Ávila

Sylvia Pasquel

Marco Fabián

Armando Hernández

Salvador Zerboni

Cynthia Klitbo

Alberto Agnesi

Gaby Goldsmith

Sissi Fleitas

Adriano Zendejas

Valentina Buzzburro

Flor de Saracho

Gary Centeno

Irlanda Valenzuela

Carlos Said

Raúl Coronado

Georgina

Frida Araujo

Hasta el momento, ninguna artista o productores de La casa de los famosos México ha confirmado esta lista de posibles participantes.