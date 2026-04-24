Guanajuato se proyecta como una potencia cultural, registran más de 57 mil asistentes en 708 actividades en el primer trimestre de 2026

Durante el primer trimestre de 2026, la Secretaría de Cultura de Guanajuato registró 708 actividades artísticas y culturales con una asistencia superior a las 57 mil 200 personas en todo el estado, informó Lizeth Galván Cortés, titular de la dependencia, durante una rueda de prensa en la que se presentó la programación de eventos para los siguientes tres meses.

Lizeth Galván Cortés, secretaria de Cultura de Guanajuato en conferencia de prensa / Autor desconocido

¿Qué dijo la secretaria de Cultura de Guanajuato de las actividades que organizan en el Estado?

Galván Cortés destacó y agradeció la labor de los medios como aliados fundamentales para la difusión de la oferta cultural en el estado, subrayando su papel en la construcción de una sociedad más participativa y cercana al quehacer artístico.

“Queremos refrendar el compromiso de mantener el diálogo abierto y cercano con todos ustedes y, por supuesto, reconocer su papel clave para acercar la cultura y, principalmente, dar a conocer el trabajo que hacemos desde la secretaría” Lizeth Galván Cortés

Lizeth Galván Cortés, secretaria de Cultura de Guanajuato en conferencia de prensa / Autor desconocido

¿Qué resultados hubo de las actividades culturales hechas en Guanajuato de enero a marzo de 2026?

Entre los resultados del periodo destacan más de 8 mil asistentes al Ciclo de Jazz y más de 7 mil 800 personas en Ópera Picnic. Asimismo, la exposición Bajo el signo de Saturno, adivinación en el arte reunió a mil 600 asistentes en su inauguración.

“Estamos pensando en todos los públicos; hemos hecho un análisis de vocación de cada uno de nuestros espacios. Nos interesa que se proyecte a Guanajuato como una potencia cultural, que realmente garanticemos los derechos culturales de todas las personas del estado. Por eso la diversidad de nuestra agenda” Lizeth Galván Cortés

El Forum Cultural registró más de 22 mil asistentes en 26 actividades, mientras que en teatros y municipios se llevaron a cabo 60 actividades con una asistencia superior a 8 mil 500 personas. En el ámbito de museos y artes visuales, se contabilizaron más de 17 mil 900 asistentes. Por su parte, la Red Estatal de Bibliotecas Públicas realizó 608 actividades que reunieron a más de 8 mil 600 participantes.

Presentan la agenda cultural en Guanajuato de abril a junio de 2026 / Autor desconocido

¿Qué actividades culturales van a hacer en Guanajuato de abril a junio de 2026?

Respecto a la programación del próximo trimestre, la Secretaría de Cultura anunció una agenda diversa que contempla exposiciones, espectáculos escénicos, actividades comunitarias y proyectos formativos.

En el ámbito museístico, se participará en el Museum Week en el mes de junio. Destacan las exposiciones Poética del paisaje en el Museo Casa Diego Rivera y Manuel Álvarez Bravo. Los años decisivos. El Museo del Pueblo de Guanajuato presentará ¡Moda hoy! diseño de moda latinoamericanx y latinx, mientras que el Museo Conde Rul albergará De Japón a Antequera. Gráfica de maestros japoneses en Oaxaca.

En teatros y municipios, la programación incluirá propuestas como Shagadaskada de Cronopio Teatro, presentaciones del Ballet Folclórico de la Universidad de Guanajuato, Juan de los Reyes y su Bandototota de Jazz, así como Réquiem SP de la compañía Balé da Cidade de São Paulo, Brasil; además de conciertos de la Banda de Música del Estado.

El Forum Cultural será sede de eventos como el Festival de las Artes, Ciencias y Humanidades; la puesta en escena Poeta de lavabo de la compañía Triciclo Rojo, y la ópera Fidelio, que se presentará los días 6 y 8 de mayo en el Teatro del Bicentenario Roberto Plasencia Saldaña. También se llevarán a cabo el espectáculo Tributo al arte del fútbol de Jo Strømgren Kompani (Noruega), conciertos de la Orquesta Sinfónica Silvestre Revueltas y la presentación de la pianista María Hanneman.

En patrimonio cultural, se celebrará el 20 aniversario de la Zona Arqueológica de Plazuelas con un concierto conmemorativo, además de continuar el programa Caminos de la vida y una agenda especial por el Día de las Infancias en diversos recintos.

El Centro de las Artes de Guanajuato albergará las exposiciones De lo invisible a lo visible de Miranda Giles y La Fortaleza de Marisol Guerrero, además del inicio de diplomados en danza contemporánea, la presentación editorial de Eduardo Nivón, Cuando la cultura es objeto de políticas, y la Muestra PECDA 2026.

Finalmente, la Biblioteca Central fortalecerá su oferta con actividades como el Maratón de Lectura, la Jornada Astronómica y la Jornada de Harry Potter, además de la participación de Ediciones La Rana en la FILBo 2026 y en la Feria Nacional del Libro de León (Fenal).

