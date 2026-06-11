¿Laura Flores dice adiós a la actuación y se une a La casa de los famosos México? Revelan su nuevo proyecto

Semanas después de que Laura Flores reveló el motivo por el que dijo “no” a La casa de los famosos en exclusiva con TVNotas, la actriz ha vuelto a acaparar la atención luego de que se diera a conocer que sí dejará las novelas para unirse a un reality show. ¿Aceptó ser parte del formato 24/7?

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¿Laura Flores se va de las telenovelas? / Redes sociales

¿Por qué Laura Flores rechazó estar en La casa de los famosos México?

Desde febrero se especuló que Laura Flores podría ser una de las habitantes de La casa de los famosos México; sin embargo, a principios de mayo la actriz rompió con los rumores y reveló las razones por las que rechazó el proyecto.

En declaraciones para TVNotas, la actriz compartió que cuando le ofrecieron el formato 24/7 estaba en gira de teatro; además, su hija, quien aún es menor de edad, está por graduarse y no se puede permitir faltar al evento.

“Era un acto de inconsciencia muy grande meterme a una casa donde no sabes exactamente qué está pasando, cuando la única responsable de ella soy yo”, explicó. Sin embargo, la situación podría haber cambiado. Recientemente se dio a conocer que la actriz y cantante sí será parte de un reality show. ¿De cuál se trata?

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Laura Flores reveló el motivo por el que no acepta LCDLF. / Redes sociales

¿Cuál es el reality show al que se unirá Laura Flores?

Luego de que Laura Flores enfrentó rumores de salud, el periodista Alejandro Zúñiga dio a conocer que ya está lista para unirse a un nuevo proyecto que no tiene nada que ver con las telenovelas; se trata de Operación triunfo.

“Laura Flores no estará en La casa de los famosos. Laura Flores es coach vocal de la primera temporada de Operación triufno de Telemundo, que no se va a grabar en Estados Unidos ni México, se va a grabar en Colombia”, explicó el periodista.

De acuerdo con el comunicador, todas las personas que forman parte del proyecto tendrán que viajar fuera de México, por lo que resulta imposible que Laura Flores firme para entrar a La casa de los famosos México.

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¿Cuándo se estrena Operación triunfo, nuevo reality?

Una vez que concluya la sexta temporada de La casa de los famosos, Operación triunfo llegará para ocupar su lugar el 7 de julio. El programa estará bajo la conducción de Natalia Téllez y David Bisbal en el jurado.

Al igual que otros formatos, Operación triunfo contará con diversos participantes que convivirán 24/7 en una academia de alto rendimiento, donde recibirán una formación vocal que les permitirá deleitar con increíbles shows en las galas principales.

Hasta ahora, la actriz Laura Flores no ha oficializado su ingreso al programa, pero se espera que en las próximas semanas se revelen nuevos detalles del proyecto.

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