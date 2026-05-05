Laura Flores el inquietante motivo por el que dijo no a La casa de los famosos: ¡su hijo está involucrado!

Un gran motivo por el cual Laura Flores decidió no entrar a la actual temporada de La casa de los famosos (LCDLF) de Telemundo fue su responsabilidad como mamá, ya que tiene una hija menor de edad de quien debe estar al pendiente y no podría hacerlo desde el encierro, además, no quiso fallarle en un momento importante.

En febrero pasado, te dimos a conocer que la actriz estaba más que contemplada para entrar al programa, pero, finalmente, les dijo que no. Ahora, Laura nos explicó: “Primero, yo estaba en una gira de teatro con el productor Rubén Lara y no podía decir: ‘Ya me voy’. Segundo, mi hija se gradúa de la prepa el 16 de mayo y para esa fecha seguirá La casa de los famosos y yo no iba a faltar a un evento tan importante de mi hija. Además, ella es menor de edad, no tiene papá, yo la adopté, soy madre soltera. Era un acto de inconsciencia muy grande meterme a una casa donde no sabes exactamente qué está pasando, cuando la única responsable de ella soy yo”.

Meterme era un acto de inconsciencia muy grande, cuando la única responsable de ella soy yo. Laura Flores

Laura Flores se sincera sobre su ausencia en La casa de los famosos de Telemundo y revela si está interesada en la edición de México. / Luis Pérez, IG @laurafloresMx y @laCasadelosfaMosostlMd

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¿Laura Flores se arrepiente de no haber entrado a La casa de los famosos?

Al ver que esta edición de La casa de los famosos de Telemundo ha destacado por los pleitos entre los habitantes, que incluso han sido considerados como violencia verbal, asegura que fue un acierto no entrar. “Qué pena, porque creo que no es necesaria esa agresividad. No soy nadie para juzgar un proyecto si ni estoy en él, pero a mí no me gustan los gritos y sombrerazos”.

Por lo anterior, asegura estar feliz con su decisión: “Doy gracias de no estar ahí en medio, porque yo ya me hubiera vuelto loca. Se los juro”.

Laura asegura que, pese a su negativa, sigue la buena relación con Telemundo. “Les acabo de hacer un casting para un proyecto. Yo no dejé un contrato tirado. No les firmé nada. Fue una propuesta, la platicamos y les dije: ‘No, gracias’”.

También tiene claro que no entraría a la edición de México. “Hay cosas que mis convicciones no me permiten hacer”.

Laura Flores y Alejandro, uno de sus 2 hijos adoptivos. / Luis Pérez, IG @laurafloresMx y @laCasadelosfaMosostlMd

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¿Cuántos hijos tiene Laura Flores y quiénes son sus padres?

Si algo la caracteriza, es que es una gran madre, y lo ha demostrado con sus 4 hijos, tanto con los 2 biológicos como con los 2 adoptivos, a quienes ha llenado de cariño y no ha hecho diferencia alguna.

Después de que en 2021 confesó públicamente que sus hijos adoptivos querían conocer a sus padres biológicos, comentó que en estos 5 años no han aparecido: “Es que no sabemos quiénes son. Realmente no hay un rastro que se pueda seguir. No sé si nunca se pueda lograr, pero hasta ahora no ha habido ningún indicio de que alguien se quiera acercar”.

Comentó que no pensó en contratar un detective y explicó por qué es difícil encontrar a los papás de sus hijos: “Se llaman expósitos. Es decir, son niños que fueron abandonados y no hay una línea de familia”.

La vimos rejuvenecida y nos platicó cómo le hace para que los años no pasen por ella. “Me arreglé los ojos (se hizo una blefaroplastia, que consiste en retirar piel de los párpados para mejorar su apariencia), cuido mi dieta, duermo, hago ejercicio, no tomo alcohol ni fumo”.

Laura Flores se sincera sobre la maternidad y su futuro amoroso tras terminar con Lalo Salazar. / Luis Pérez, IG @laurafloresMx y @laCasadelosfaMosostlMd

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¿Laura Flores tiene planes de iniciar una nueva relación tras terminar con Eduardo Salazar?

En otro tema, tras su ruptura el año pasado con Eduardo Salazar, dice estar tranquila. “Tampoco tengo malos pensamientos. No tener novio te relaja bastante. Estoy feliz, un pendiente menos. No hay ninguna herida. Ya pasó”.

Y nos dijo cómo lo superó. “El tiempo ayuda. Aparte soy una persona que piensa mucho y me apoyó mi psiquiatra. Toqué fondo, lo dije y lo hablé. Es un proceso y, gracias a Dios, ya sanó”.

Finalmente, de sus proyectos actuales, nos contó: “Me encuentro en las obras Perfume de Gardenia y Las leonas, y el 10 de mayo Alejandra Ávalos y yo nos presentaremos para las madres”

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