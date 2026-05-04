‘La casa de los famosos 2026’: ¿Quién es el décimo primer eliminado de HOY, lunes 4 de mayo?

Mucho ha cambiado dentro de ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’ en estas últimas semanas. Cuatro nuevas celebridades se integraron al reality, quienes por el momento gozan de inmunidad, es decir, no pueden ser nominadas.

Este lunes 4 de mayo, se llevará a cabo una nueva gala de eliminación, en la que se dará a conocer al décimo primer habitante de la temporada. Te contamos todos los detalles.

La casa de los famosos / Instagram

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¿Quiénes son los nuevos habitantes que entraron a ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’?

Los nuevos habitantes que entraron hace algunos días a ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’ son:

Jenni de la Vega

Lorena Herrera

Sandra Itzel

Verónica del Castrillo

Ellas tendrán que convivir con estos participantes:

Caeli

El Divo

Celinee Santos

Fabio Agostini

Horacio Pancheri

Josh Martínez

Kenny Rodríguez

Luis Coronel

Stefano Piccoli

Yoridan Martínez

Curvy Zelma

Hay muchas teorías sobre los motivos por los que ingresaron nuevas participantes. Aunque oficialmente se dijo que era para poner más emoción al juego, en redes sociales se especula que fue por el bajo rating. Se dice que la producción cree que añadir nuevos concursantes podría “levantar el evento”.

Cabe mencionar que, hasta el momento, 11 celebridades han salido del juego, incluyendo una por mala conducta, que son:

Primera eliminada: Zoe Bayona

Zoe Bayona Segunda eliminada: Lupita Jones

Lupita Jones Tercer eliminado: Sergio Mayer

Sergio Mayer Cuarta eliminada: Vanessa Arias

Vanessa Arias Quinto eliminado: Kunno

Kunno Eliminada por mala conducta : Oriana Marzolli

: Oriana Marzolli Sexta eliminada: Jayline Ojeda

Jayline Ojeda Séptima eliminada: Julia Argüelles

Julia Argüelles Octava eliminada: Laura Zapata

Laura Zapata Novena eliminada: Laura G

Laura G Décimo Eliminado: Kenzo Nudo

La casa de los famosos Telemundo 2026 / Redes sociales

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¿Cómo van las votaciones de ‘La casa de los famosos Telemundo’ HOY, lunes 4 de mayo?

A través de redes sociales, diversos medios, incluyendo ‘Vaya, vaya’, han realizado encuestas que podrían dar una idea sobre quién podría ser el presunto décimo primer eliminado de ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’.

Recordemos que los nominados de esta semana son:

Celinee Santos

El Divo

Fabio

Horacio Pancheri

Kenny

Luis Coronel

Stefano

Yoridan

Según las encuestas en redes sociales, Celinee, Fabio y Luis tendrían mayor apoyo del público. A estos les seguirían Kenny, Horacio y Stefano. Por lo que el expulsado de esta noche presuntamente estaría entre ‘el Divo’ y Yoridan.

Cabe mencionar que esto es solo algo preliminar y la identidad del nuevo eliminado se sabrá hasta la gala de HOY, lunes 4 de mayo.

Este fue el décimo primer eliminado de ‘La casa de los famosos Telemundo’ HOY, lunes 4 de mayo

Información en desarrollo…

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