¿Fraude en ‘La casa de los famosos 2026’? La salida de Laura Zapata fue pactada por la producción, revelan

Laura Zapata se convirtió en la octava eliminada de ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’. Esto fue sumamente sorpresivo no solo para los fans, sino también para su equipo dentro del reality. Incluso Josh, quien fue muy cercano a ella, lloró descontroladamente en un aparente ataque de ansiedad.

Más allá de las reacciones tanto dentro como fuera del show, han comenzado a surgir sospechas de que realmente todo fue “planeado”, ya que, al menos en las encuestas, la hermana de Thalía era quien tenía más apoyo del público. Esta especulación habría sido confirmada recientemente. Esto es todo lo que se sabe.

Laura Zapata / Mezcalent/Redes sociales

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¿Quiénes han salido de ‘La casa de los famosos Telemundo 2026’?

Hasta el momento, nueve celebridades han salido de ‘La casa de los famosos Telemundo’; ocho por decisión del público y una por cuestiones de conducta. Estos son los que han sido expulsados hasta ahora:

Zoé Bayona (primera eliminada)

Lupita Jones (segunda eliminada)

Sergio Mayer (tercer eliminado)

Vanessa Arias (cuarta eliminada)

Kunno (quinto eliminado)

Jailyne Ojeda (sexta eliminada)

Julia Argüelles (séptima eliminada)

Laura Zapata (octava eliminada)

Oriana Marzolli (eliminada por mala conducta)

En tanto que estos 12 siguen en la competencia:

El Divo Caeli Curvy Zelma Kenzo Horacio Pancheri Luis Coronel Yoridan Martínez Celinee Santos Stefano Piccioni Fabio Agostini Laura G Josh Martínez

Laura Zapata / Mezcalent/Redes sociales

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¿Por qué se dice que la salida de Laura Zapata de ‘La casa de los famosos 2026’ fue planeada?

Tras la expulsión de Laura Zapata de ‘La casa de los famosos 2026’, suscitada el pasado lunes 13 de abril, periodistas como Javier Ceriani y Gabo Cuevas informaron que, supuestamente, la producción quería sacarla por una poderosa razón.

Según lo dicho por Cuevas en su más reciente transmisión en su canal de YouTube, Laura realmente era quien lideraba las votaciones para quedarse en el show. No obstante, la producción ignoró esto y tomó la decisión de eliminarla debido a su “actitud problemática”. Al parecer, las marcas estaban amenazando con dejar de patrocinar el proyecto si ella no se iba.

“¿Recuerdan el caso de Adrián Marcelo? Cuando las marcas presionaron a Televisa para que tomara una decisión por el comportamiento que estaba teniendo en el 24/7 (de La casa de los famosos México), en la que varias marcas muy poderosas, que estaban invirtiendo en el proyecto como patrocinadores, decidieron salirse, dejar el proyecto, sin finalizar el contrato que habían firmado por las actitudes del regiomontano. Bueno, pues la historia se repitió. Laura Zapata no salió por votos, salió porque una empresa de farmacias…hablaron con la gente de Telemundo y dijeron: ‘No sabemos si vamos a continuar porque no nos gusta el contenido, no nos gusta que Laura Zapata se exprese así de las personas’” Gabo Cuevas

Supuestamente, la producción del show, en afán de no perder dinero, eliminó a Laura. Recordemos que, a lo largo de su participación, la actriz ha tenido momentos polémicos, siendo uno de los más recordados la vez en que habló sobre “la raza” del ‘Divo’. En aquel entonces, los fans acusaron a Zapata de “xenofobia”.

¿Laura Zapata se deslinda de ‘La casa de los famosos 2026’?

Por si esto fuera poco, Telemundo también se habría molestado con Laura Zapata por lo que dijo en la gala del martes de ‘La casa de los famosos 2026’. En ese instante, la actriz se dijo molesta por la forma en la que, aparentemente, la empresa estaría dejando pasar el presunto acoso del ‘Divo’ hacia Celinee.

De acuerdo con Gabo Cuevas, en un corte comercial, uno de los ejecutivos fue al foro y confrontó directamente a la celebridad, diciendo que “ya no podía más” con sus faltas de respeto.

“(Le dijo): ´Te pido que respetes a Telemundo porque no me parece que, en pleno aire, vengas a exponer cosas que a nosotros, como producción, nos afectan’. Que le alzó la voz a la tía Laura Zapata, y que la tía Laura le dijo: ‘Mi amor, yo no voy a discutir contigo, voy a hablar con los directivos de Telemundo’. Laura se levanta de la silla y amenaza con irse de la gala”, dijo.

Laura habría contactado a su equipo, que la tranquilizó para que siguiera en la gala. Tras el hecho, habló con un “contacto poderoso” en Telemundo y le pidió que cancelara todas sus participaciones relacionadas con el reality.

“Laura Zapata cancela todas las entrevistas que tenía programadas con Telemundo, como parte de su molestia por el trato que le están dando. Ayer, Laura Zapata se enteró de que la sacrificaron por un cliente”, indicó.

Para finalizar con el asunto, Gabo mencionó que, al parecer, el reality no está dando los números que esperaban, por lo que la producción ya está “haciendo ajustes para levantar el evento”.

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