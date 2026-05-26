La casa de los famosos 2026: Filtran a los presuntos finalistas y ganador del reality, ¿quiénes son? FOTO

La tensión dentro de La casa de los famosos 2026 aumenta conforme se acerca la gran final de la temporada 2026. Tras la reciente eliminación de Sandra Itzel el lunes 25 de mayo, se filtró una hoja que correspondería a los presuntos finalistas del reality. ¿Qué dice?

La casa de los famosos / Redes sociales

¿Quiénes son los participantes que siguen en La casa de los famosos 2026 HOY 26 de mayo?

La casa de los famosos 2026 se acerca a su recta final, más de 20 diferentes celebridades han desfilado por el reality, pero solo es uno es el que se llevará el título definitivo y el gran premio.

Muchos favoritos fueron eliminados durante las primeras semanas, tales como: Laura Zapata, Sergio Mayer, el Divo y Julia.

Por otra parte, otros participantes han logrado formar un vínculo con la audiencia, siendo salvados en distintas ocasiones. Aquí la lista de las celebridades que continúan en competencia:



Caeli,

Kenny Rodríguez,

Josh Martínez,

Fabio Agostini,

Stefano Piccioni,

Celinee Santos,

Yoridan Martínez,

Curvy Zelma,

Horacio Pancheri,

Luis Coronel y,

Verónica del Castillo.

Las votaciones del público, las alianzas estratégicas y la popularidad de los famosos en redes se han convertido en elementos determinantes para definir el rumbo de estas últimas semanas.

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La casa de los famosos ¿se cancela? / Redes sociales

¿Qué participantes de La casa de los famosos 2026 estarán en la final según filtración?

La tarde de este martes 26 de mayo se difundió en redes sociales una imagen que presuntamente correspondería a los presuntos finalistas de La casa de los famosos 2026.

Una de las páginas que publicó dicha foto es “Oshi en vivo” en Facebook, publicación que generó cientos de comentarios, ya que muchos creen que sí se acerca a la realidad, otros son más escépticos.

Aquí te dejamos la lista completa de presuntos finalistas, así como el ganador, según dicha imagen:



Fabio (ganador), Celinee, Luis Coronel, Caeli, Josh Stefano, Curvy, Horacio y, Kenny.

Cabe señalar que esta información no es oficial, no está confirmada, ni mucho menos corresponde a una fuente verídica. La fotografía fue tomada de redes sociales y ha sido ampliamente comentada.

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Presuntos finalistas y ganador de La casa de los famosos 2026 / FB: Oshi en vivo

¿Cuándo es la gran final de La casa de los famosos 2026?

Luego de casi cuatro meses de competencia, la sexta temporada de La casa de los famosos de Telemundo se acerca a su desenlace.

La producción confirmó que la gran final del reality se celebrará el próximo 11 de junio, fecha que también coincidirá con la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA en la Ciudad de México.

¿Quién se llevará el gran premio de 200 mil dólares? En poco más de 15 días lo sabremos.

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