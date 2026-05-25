¿Sandra Itzel irá a la cárcel? Adrián Di Monte inicia dos procesos en su contra tras mencionarlo en LCDLF

Sandra Itzel y Adrián Di Monte están nuevamente en el ojo del huracán luego de que meses atrás atravesaran un proceso de divorcio. En esta ocasión, la disputa legal volvió a revivir después de que el nombre del actor fuera mencionado dentro de La casa de los famosos 2026.

Ahora que Sandra Itzel ingresó como participante del reality show a mitad de la competencia, algunos habitantes han mostrado su descontento, tal es el caso de Cury Zelma, quien mencionó a Adrián Di Monte en la casa y desató controversia dentro y fuera del programa.

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Curvy Zelma genera tensión al mencionar a Adrián Di Monte en LCDLF. / Redes sociales

¿Qué se dijo de Adrián Di Monte dentro de La casa de los famosos 2026?

Debido a que Curvy Zelma y Sandra Itzel no han tenido una buena relación en el reality, la conductora lanzó un comentario a las cámaras que generó una amplia discusión en redes y en el reality.

“Besos, Adrián Di Monte, a ti sí te queremos”, dijo Curvy con la intención de pedir su ayuda para votos. Al escucharla, Sandra Itzel aseguró que consideraba que era un comentario desafortunado debido al contexto que se sabe sobre su exrelación con el actor en la farándula.

En medio del ajetreo que se creó dentro de la casa, Curvy Zelma explicó en una de las galas que anteriormente había trabajado con Adrián Di Monte y no tenía problemas con él, pabras que fueron suficientes para que la polémica reavivara. “Yo trabajé con Adrián Di Monte en una novela y es supereducado, superrespetuoso. A mí me cae muy bien”, aseguró.

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Adrián Di Monte y Sandra Itzel, resurge polemica en La casa de los famosos. / Redes sociales

¿Qué dijo Adrián Di Monte sobre las palabras de Curvy Zelma en La casa de los famosos 2026?

De primer momento, Adrián Di Monte se mantuvo reservado sobre el tema, pero en un reciente encuentro con la prensa dejó claro que no quería hablar más sobre su expareja y lo ocurrido dentro de La casa de los famosos, pues considera que le ha hecho mucho daño, tanto a él como a su actual esposa.

“Yo dije que le deseo ni el bien ni el mal. No deseo el bien porque nos hizo mucho daño y, pues, no voy a ser hipócrita de decir ‘le deseo lo mejor’, no, simplemente lo que se merece”. Adrián Di Monte

Cabe recordar que, aunque la pareja terminó su relación en 2021, el conflicto se ha ido extendiendo debido a las acusaciones de abuso, maltrato, violencia y disputas legales, las cuales parecen seguir en pie, según Adrián Di Monte.

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Adrián Di Monte asegura que Sandra Itzel tiene dos demandas en su contra. / Foto: Redes sociales

¿Cuáles son las demandas que enfrenta Sandra Itzel emprendidas por Adrián Di Monte?

En ese mismo encuentro con los medios, Adrián Di Monte aseguró que, pese a lo que se dice en redes y medios, actualmente tiene dos demandas en curso contra Sandra Itzel, y aunque no quiso dar detalles, aseguró que son procesos que existen.

“Hay un proceso legal de nuestra parte en contra de ella, por más que se empeñe en decir lo contrario, es al revés: nosotros pusimos dos demandas. Entonces, es lo único que tengo que decir”, explicó.

Cabe mencionar que, además del actor, Javier Ceriani habló sobre la polémica y mostró un par de documentos sobre el proceso legal. Además, detalló que Adrián Di Monte sí cuenta con pruebas sobre el daño psicológico que ha causado su expareja. Por ahora, Sandra Itzel permanece en el reality sin dar declaraciones sobre el tema. Así como se desconoce si la famosa podrá pisar la cárcel por los recientes comentarios en la competencia.

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Así lo dijo Adrián Di Monte: