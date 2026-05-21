¿Expareja de Eugenio Derbez arremete contra Vadhir tras acusaciones en su contra? “No me parece correcto”

Vadhir Derbez está en el ojo del huracán desde que se dio a conocer una carpeta de investigación en su contra por presunta violación. Pese a sus declaraciones, el caso sigue generando reacciones en el medio; en esta ocasión fue Dalílah Polanco quien abordó a la polémica.

Vadhir Derbez enfrenta acusaciones de violencia. / Mezcalent

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¿De qué se acusa a Vadhir Derbez?

Fue en el programa “De primera mano” donde se dio a conocer la carpeta de investigación contra el integrante de la familia Derbez. A lo largo del documento, que consta de 333 páginas, se menciona que Vadhir Derbez es acusado de violencia y violencia física y moral.

De acuerdo con la información difundida en el programa, la demandante es una joven de 19 años que asegura haber sido presunta víctima del cantante y actor durante la grabación de un video el pasado 2 de abril. En el documento se detalla que los hechos ocurrieron en el camerino de Vadhir Derbez, donde la joven describe:

“Me senté en la orilla de la cama y él se quedó parado frente a mí; en ese momento se acercó hacia mi cara y me da un beso en la boca. Yo me quedé en shock y no supe qué hacer porque sé que estaba trabajando con él. De inmediato, con ambos brazos, me levanta de mis codos y quedo parada frente a él. Traté de empujarlo, pero él me jala hacia él y después me baja mi top”, se lee.

Posteriormente, la modelo asegura que abandonó el lugar y pidió ayuda, pero también acudió con las autoridades correspondientes para levantar la denuncia.

Vadhir Derbez, primera demanda por abuso / Archivo TVNotas / Mezcalent

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¿Qué dijo Dalilah Polanco sobre las acusaciones de violencia contra Vadhir?

Debido a que el caso se ha vuelto muy mediático, Dalílah Polanco, expareja de Eugenio Derbez, fue cuestionada sobre el tema en un reciente encuentro con los medios. Según la exintegrante de La casa de los famosos México, desconocía lo que estaba atravesando la familia.

“Voy a decir una cosa. No tengo absolutamente nada que decir porque me estoy enterando. No me parece correcto emitir un juicio de algo de lo que estoy desinformada”. Dalilah Polanco

Ante la insistencia de los medios por conocer su postura, Polanco volvió a dejar claro que no puede hablar de un tema que desconoce; incluso resaltó que se estaba enterando de más detalles en medio de tantas preguntas. “No tengo ni idea. Para mí todo esto es sorpresivo, es una novedad, y no se puede, jamás, emitir juicio de algo por querer figurar”.

¿Dalilah Polanco NO apoya a Vadhir Derbez tras ser ACUSADO de 4BUS0? ¿Crees que estuvo bien en no opinar sobre este tema?#SaleElSol🌞: https://t.co/nfthkPHbGD #SaleElSolTV pic.twitter.com/JDWxX3MXSq — Imagen Televisión (@ImagenTVMex) May 21, 2026

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¿Cuál fue la reacción de Vadhir Derbez a las acusaciones de violencia en su contra?

Después de que la demanda se hizo pública, Vadhir Derbez negó completamente las acusaciones en su contra y reveló que había contrademandado, pues aseguró contar con las pruebas suficientes para demostrar su inocencia.

“Estoy dando la cara porque tenemos todas las pruebas de que todo esto no sucedió; se me hace durísimo tener que estar pasando por esto, quiero que todo esto se arregle”, señaló el actor; sin embargo, aseguró sentir mucha impotencia, pues nunca pensó vivir lo que ve en películas o series.

Vadhir Derbez negó acusaciones de violencia en su contra. / Mezcalent

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