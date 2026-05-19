Mhoni Vidente lanza terrible predicción para Vadhir Derbez: ¿El hijo de Eugenio Derbez podría pisar la cárcel?

Mhoni Vidente realizó una terrible predicción para Vadhir Derbez por la denuncia en su contra por presunto abuso sexual. Durante una de sus recientes intervenciones, la vidente habló sobre el panorama que, según sus visiones, enfrentaría el integrante de la familia Derbez.

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¿Se le viene lo peor a Vadhir Derbez? Mhoni Vidente hace fuerte predicción. / Redes sociales

¿De qué acusan a Vadhir Derbez?

La situación legal de Vadhir Derbez volvió a colocarse en el centro de la conversación luego de que durante una emisión del programa De primera mano se difundieran detalles de la carpeta de investigación relacionada con una denuncia por presunta violación presentada en su contra. De acuerdo con la información compartida en televisión, el expediente tendría 333 páginas y estaría vinculado a hechos que presuntamente ocurrieron el pasado 2 de abril durante la grabación de un video musical.

Según lo expuesto en el programa, la denuncia fue presentada por una joven de 19 años que aseguró ser ciudadana estadounidense. En el documento se señala que la presunta víctima se encontraba en un camerino cuando, supuestamente, el cantante se acercó a ella y posteriormente ambos ingresaron a otro espacio dentro de la misma locación, donde habrían permanecido solos después de que parte del equipo salió del lugar.

Tras darse a conocer el contenido de la carpeta, Vadhir Derbez negó los señalamientos. Además, Enrique González Casanova, abogado del hijo de Eugenio Derbez, sostuvo que su cliente rechaza las acusaciones y aseguró que el caso estaría relacionado con un presunto intento de extorsión. Según explicó, el actor habría recibido mensajes desde distintos números telefónicos y cuentas falsas en redes sociales en los que presuntamente le exigían dinero a cambio de no continuar con el proceso.

“Me senté en la orilla de la cama y él se quedó parado frente a mí. En ese momento se acercó hacia mi cara y me dio un beso en la boca. Yo me quedé en shock y no supe qué hacer porque sé que estaba trabajando con él. De inmediato, con ambos brazos, me levanta de mis codos y quedo parada frente a él, traté de empujarlo, pero él me jala hacia él y después me baja mi top”, se lee en la carpeta de investigación difundida en el programa de televisión.

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Mhoni Vidente alerta sobre el futuro de Vadhir Derbez. / Redes sociales

¿Qué dijo Mhoni Vidente del caso de Vadhir Derbez por presunto abuso?

Mhoni Vidente habló sobre Vadhir Derbez luego de que salió a la luz la denuncia en su contra por presunto abuso sexual. Durante una de sus recientes lecturas, la vidente mencionó que el caso se encuentra rodeado de distintos elementos legales y mediáticos, además de señalar que todavía deberán esclarecerse los hechos relacionados con la acusación presentada por una joven.

La vidente señaló que la denunciante sería una joven estadounidense de 19 años y aseguró que, desde su perspectiva, el proceso todavía deberá esclarecer distintos puntos antes de que exista una resolución. Además, mencionó que dentro de las cartas que consultó aparecía un escenario relacionado con conflictos familiares y una posible intención de afectar directamente al apellido Derbez.

“¿Qué está pasando con Vadhir Derbez? Trae ahorita un delito, una acusación muy fuerte en cuestiones legales por culpa de una muchacha que es americana, que tiene 19 años. Recordemos que ella se rige por las leyes americanas y allá la mayoría de edad es 21 años”, expresó la vidente al abordar el tema durante su programa.

Además, agregó que “le sale la carta del loco, le sale la carta de que esta es una venganza contra su papá o es una venganza contra su familia. Aquí todavía se tiene que demostrar lo que pasó entre esta muchacha y Derbez. Él dice que no, ella dice que sí, pero ahorita el apoyo total es a la mujer en todas las formas, pero parece que hay testigos”.

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¡La familia Derbez en el ojo del huracán! Mhoni Vidente habla de cárcel y juicio. / Redes sociales

¿Vadhir Derbez pisará la cárcel por la denuncia de presunto abuso sexual?

Mhoni Vidente aseguró, según sus predicciones, el hijo de Eugenio Derbez atravesará un proceso complicado y que la situación todavía podría escalar y derivar en consecuencias legales más severas.

También comentó que el tema también impactaría al resto de la familia Derbez, especialmente a Eugenio, quien, según dijo, tendría que hablar con sus hijos sobre el cuidado de sus acciones y el contexto que actualmente enfrentan las figuras públicas ante cualquier situación legal o mediática. Asimismo, señaló que el caso podría llegar hasta una instancia judicial.

“Así que lamentablemente lo veo pisando la cárcel. Van a tener que llegar a un juicio y Eugenio Derbez, el papá, va a tener que hablar con todos sus hijos para decirles: ‘¿Saben qué? Estamos en el tintero. No den pie a nada a nadie, sea quien sea’”, expresó la vidente durante su programa.

Además, Mhoni Vidente aseguró que actualmente las situaciones legales pueden avanzar rápidamente cuando existen conflictos o presuntas venganzas de por medio. “Ahorita las situaciones están muy complicadas y la venganza ante personas y cualquier situación legal puede proceder. Así que lamentable lo que está pasando. Le mandamos todas las bendiciones a Eugenio, a Vadhir y pues es lamentable que tengas que aprender porque te pasen las cosas”, agregó del caso que sigue un proceso legal.

Cabe destacar que las predicciones de Mhoni vidente tienen un carácter de vaticinio, por lo que no es un hecho que ocurran. Las profecías son solo eso.

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