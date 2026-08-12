Caso Alfredo Olivas: Filtran VIDEO del ataque a la familia del querido cantante, ¡así fue el momento!

La familia de Alfredo Olivas volvió a enfrentar un momento trágico tras un ataque armado ocurrido en Zapopan, Jalisco. Tras registrarse la agresión, han publicado en redes sociales el presunto video de los últimos momentos con vida de sus familiares.

Familia de Alfredo Olivas fue atacada / Redes sociales

¿A qué familiares de Alfredo Olivas asesinaron?

Jesús Aarón Olivas Cázares, primo del cantante Alfredo Olivas, fue asesinado la noche del lunes 10 de agosto de 2026 dentro de los Tacos Fermín, ubicados en la colonia La Cima.

De acuerdo con los reportes, un grupo integrado por ocho hombres armados ingresó al establecimiento y comenzó a disparar contra los presentes. La víctima, de 30 años, recibió al menos cuatro impactos de bala. La segunda persona que perdió la vida fue identificada como Pedro Fidel “N”, de 22 años.

Según Infobae, entre los lesionados se encuentra otro familiar del cantante, Vicente Trinidad Olivas Ortiz, quien fue trasladado en estado grave a un hospital de Zapopan. Los otros tres heridos son José Antonio, de 22 años; Elías Mauricio, de 25; y Gustavo Adolfo de Jesús, de 33.

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Ataque a familia de Alfredo Olivas / Redes sociales

¿Cómo fue el momento en el que la familia de Alfredo Olivas fue víctima de un ataque armado?

Durante las últimas horas se viralizó un video que presuntamente corresponde al ataque que sufrieron los familiares de Alfredo Olivas mientras se hallaban en la taquería.

En la grabación se puede notar que, además de la familia de Alfredo Olivas, otro grupo de personas se encontraban en dicho lugar.

Mientras todo transcurría de manera normal, se ve cuando hombres irrumpen en el negocio y abren fuego en contra de varias personas que se encontraban al fondo de la taquería, en lo que parece un ataque directo y organizado. Paralelamente, los demás presentes se arrojaron al suelo para protegerse. Te mostramos el video.

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Difunden video del ataque contra un grupo de hombres en la taquería Fermín en La Cima, Zapopan, que dejó dos personas muertas, entre ellas un primo del cantante Alfredo Olivas y cuatro lesionados, entre ellos dos empleados del negocio.

Los fallecidos estaban armados. pic.twitter.com/ymo0GVZiW0 — Jalisco Rojo (@JaliscoRojo_) August 12, 2026

¿Qué dijo Alfredo Olivas sobre el ataque a su familia?

Hasta el momento, Alfredo Olivas no ha ofrecido declaraciones, publicado un comunicado ni compartido algún mensaje en sus redes sociales relacionado con la agresión contra sus familiares.

No es la primera vez que familia del cantante es víctima de un ataque armado, incluso, el hermano de Alfredo Olivas fue asesinado junto a su esposa y su bebé de casi dos años, una tragedia que marcó al intérprete mexicano.

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