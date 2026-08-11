Alfredo Olivas: reportan ataque armado contra familiares; hay dos muertos y tres heridos; esto se sabe

El entorno familiar de Alfredo Olivas se vio envuelto en una nueva tragedia luego de un ataque armado registrado en Zapopan. En medio de la confusión que siguió a los hechos, comenzaron a circular versiones que aseguraban que el propio cantante había muerto, lo que encendió las alarmas entre sus seguidores y provocó una ola de reacciones en redes sociales.

Con el paso de las horas, las autoridades descartaron que Alfredo Olivas estuviera involucrado directamente en el ataque. Sin embargo, las investigaciones revelaron que entre las víctimas habría personas cercanas a su familia, un detalle que aumentó la preocupación y mantuvo el caso en el centro de la conversación.

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Alfredo Olivas / Foto: Redes sociales

¿El primo de Alfredo Olivas murió en la balacera de una taquería en Zapopan? Esto se sabe

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión ocurrió alrededor de las 21:00 horas en un establecimiento de comida ubicado en el cruce de avenida Federalistas y doctor Ángel Leaño, dentro de la colonia La Cima.

Un grupo de hombres armados llegó al lugar a bordo de varios vehículos e ingresó directamente al negocio, donde abrió fuego contra un grupo de personas que se encontraba reunido en una mesa. Los agresores escaparon inmediatamente después del ataque, sin que hasta el momento se reporten detenciones.

Paramédicos de la Cruz Verde acudieron al sitio tras el reporte de las detonaciones y confirmaron la muerte de dos hombres debido a la gravedad de las heridas de bala. Otras tres personas fueron trasladadas a hospitales cercanos para recibir atención médica. Sin embargo, se desconoce si alguno era familiar de Alfredo.

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🚨 Primo de Alfredo Olivas sería una de las víctimas en ataque de Zapopan.



Un ataque armado registrado en un negocio de comida de la colonia La Cima, en Zapopan, Jalisco, dejó un saldo preliminar de 2 personas fallecidas y 3 https://t.co/LCHSctTkos acuerdo con reportes… pic.twitter.com/c2GFO4lAHN — Sinaloa Sin Filtro (@SinaSinFiltro) August 11, 2026

¿Le pasó algo a Alfredo Olivas en el ataque armado?

No. Las autoridades descartaron que Alfredo Olivas estuviera presente durante la agresión ocurrida en la taquería del estado.

La confusión comenzó debido a que entre las personas afectadas presuntamente había integrantes de su familia, lo que llevó a que algunos usuarios difundieran información incorrecta sobre el cantante de regional mexicano.

Con el paso de las horas, medios locales informaron que una de las víctimas mortales habría sido identificada como Jesús Aarón Olivas Cázares, señalado como primo del intérprete de éxitos como “El paciente”, “El problema” y “Antecedentes de culpa”.

Asimismo, trascendió que otro familiar del artista habría resultado lesionado durante la agresión, aunque hasta el momento las autoridades continúan trabajando en la identificación oficial de todas las víctimas.

Ni Alfredo Olivas ni su equipo han emitido algún posicionamiento público respecto a la tragedia que nuevamente golpea a su círculo familiar.

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¿Qué otros ataques ha sufrido la familia de Alfredo Olivas?

La balacera en Zapopan que presuntamente cobró la vida de un familiar de Alfredo Olivas no sería el primer episodio de violencia relacionado con su entorno familiar. En años anteriores, personas cercanas al cantante también fueron víctimas de ataques armados.

Uno de los casos más graves ocurrió en abril de 2021, cuando su hermano Iván Alejandro fue asesinado en la colonia San Juan de Ocotán, en Zapopan, junto con su pareja y su hijo pequeño. El hecho generó una fuerte reacción debido a que ocurrió nuevamente en el municipio jalisciense.

Años antes, en diciembre de 2018, el padre del cantante también fue víctima de un ataque a balazos en la colonia Ciudad de los Niños. En aquella ocasión resultó herido y posteriormente se registró otro intento de agresión mientras permanecía hospitalizado.

Estos antecedentes explican por qué la noticia del nuevo ataque armado contra presuntos familiares de Alfredo Olivas provocó una reacción inmediata en redes sociales. El nombre del cantante quedó nuevamente relacionado con un hecho violento, aunque él no haya sido una de las víctimas de la agresión ocurrida el lunes.