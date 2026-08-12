Ganadora de Objetivo fama fue encontrada en traje de Eva en plena carretera; preocupa su salud mental

La preocupación volvió a encenderse entre familiares, amigos y seguidores de una reconocida cantante latina luego de que fuera vista caminando desnuda en una carretera de Nueva Jersey. El impactante episodio ocurrió presuntamente en medio de una nueva crisis de salud mental que incluso la habría puesto en riesgo de sufrir un accidente.

Aunque en un principio la identidad de la mujer no era conocida, poco después trascendió que se trataba de una artista con una exitosa trayectoria musical. La situación generó alarma en redes sociales, donde miles de personas comenzaron a enviar mensajes de apoyo y buenos deseos para su recuperación.

Mira: Muere cantante tras el sismo de 7.4 en Colombia; su cuerpo fue encontrado “entre los escombros”: FOTO

Cantante latina / Canva

¿Quién es la cantante que apareció desnuda en una carretera de Nueva Jersey?

La artista involucrada en el incidente es Anaís, cantante dominicana-estadounidense que alcanzó gran popularidad gracias a su carrera en la música latina y a su paso por la televisión.

De acuerdo con información revelada en el programa Jessica en Punto, un hombre llamó al 911 después de observar a una mujer caminando desnuda sobre una carretera en Nueva Jersey. Más tarde se confirmó que la persona era Anaís.

Según los reportes, la cantante se encontraba en una situación vulnerable y corría el riesgo de ser atropellada por los vehículos que transitaban por la zona. El caso rápidamente se viralizó y despertó preocupación entre sus fans.

Lee: Influencer expone a famoso cantante por insultarlo ¡y hasta amenazarlo! ¿Se trata de Aleks Syntek? VIDEO

¿Qué dijo la expareja de Anaís sobre su crisis de salud mental?

Durante una entrevista, la expareja de la cantante Anaís y padre de sus hijos habló sobre el complicado momento que atraviesa la artista. Según explicó, la situación cambió de manera drástica después de que ella dejara de tomar la medicación que formaba parte de su tratamiento.

El hombre afirmó sentirse agotado y desesperado tras intentar ayudarla en distintas ocasiones. También comentó que actualmente tiene la custodia de sus hijos y que ha tratado de protegerlos de cualquier situación que pueda afectar su bienestar emocional.

Según su versión, Anaís mostraba avances importantes e incluso estaba regresando a los estudios de grabación para trabajar en nueva música. Sin embargo, una recaída relacionada con su salud mental habría frenado ese proceso de recuperación.

Pese a que ya no mantienen una relación sentimental, reveló que le permitió vivir en su casa durante un tiempo para apoyarla y procurar un entorno estable para la familia.

¿Qué condición de salud mental tiene Anaís?

La preocupación por el estado de Anaís también ha puesto nuevamente sobre la mesa la enfermedad que la cantante ha enfrentado durante los últimos años. La artista habló públicamente en 2019 sobre su diagnóstico de trastorno bipolar, una condición de salud mental que afecta el estado de ánimo y que requiere tratamiento y seguimiento especializado.

Además del trastorno bipolar, la intérprete reveló tiempo después que también había sido diagnosticada con ansiedad, padecimiento con el que ha tenido que lidiar mientras intentaba mantener su carrera artística y su vida familiar.

Se sabe que en 2023 volvió a generar preocupación cuando fue reportada como desaparecida por sus familiares. Días después fue localizada sana y salva.

Lee: Secuestran a integrante de un grupo de música norteña: ¡lo habrían subido a una camioneta! ¿ya hay VIDEO?

¿Cuánto cuesta el tratamiento que necesita Anaís para recuperarse?

La amiga de la cantante, Cynthia Pichardo, también habló sobre la situación y explicó que Anaís requeriría atención especializada para atender adecuadamente su salud mental.

Según sus declaraciones, la artista necesitaría aproximadamente 200 mil dólares para cubrir un tratamiento de nueve meses en una clínica especializada ubicada en Massachusetts.

Pichardo señaló que la crisis estaría relacionada con la falta de un medicamento que la cantante necesita para controlar su condición. Asimismo, rechazó las versiones que señalan una presunta adicción a sustancias ilícitas.

Mira: Cantante latina habría descubierto infidelidad de su pareja por mensaje: ¡Influencer sería tercera en discordia!

¿Quién es Anaís y cuándo ganó Objetivo fama?

Anaís Martínez nació en Santo Domingo, República Dominicana, en junio de 1984. Su nombre se volvió conocido en toda Latinoamérica después de participar en la segunda temporada del reality musical Objetivo fama.

La cantante alcanzó la victoria en 2005, cuando se coronó como la ganadora de la segunda temporada de Objetivo fama, concurso que impulsó su carrera y la convirtió en una de las participantes más exitosas y recordadas de la historia del programa.

Gracias a su potente voz, logró abrirse paso en la industria musical latina, grabó varios proyectos discográficos y consiguió presencia en importantes estaciones de radio dirigidas al público hispano.