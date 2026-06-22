Querida cantante latina revela cruel mensaje tras anunciar su embarazo: “Ojalá no nazca ese fe...”

El poder de las redes sociales es grande, no es la primera vez que una celebridad recibe un mensaje de odio, algo así le pasó a Mariazel hace algún tiempo, cuando a su chat llegó una amenaza de muerte.

Ahora, una cantante latina, conocida por interpretar la famosa canción “Dubidubidu”, compartió un estremecedor mensaje recientemente, luego de dar a conocer hace algunas semanas que se encuentra embarazada. Te contamos lo que pasó.

Cantante latina muestra mensajes de “odio” sobre su embarazo / Canva

¿Quién es la famosa cantante latina que reveló mensajes de “odio” sobre su embarazo?

Se trata de la cantante chilena Christell Rodríguez, quien denunció públicamente un ofensivo mensaje que recibió relacionado con su embarazo, una experiencia que la llevó a compartir una reflexión sobre dichas críticas.

La artista anunció en marzo que espera a su primer hijo junto a su esposo Roberto Parra. Desde que confirmó la noticia de su embarazo, Christell ha compartido con sus seguidores diversos momentos de esta nueva etapa personal

La polémica inició durante las últimas horas, cuando Christell exhibió el preocupante mensaje de una internauta llamada “Paloma”, algo que tomó como un ataque directo. ¿Qué decía el texto?

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La cantante chilena, Christell Rodríguez / IG: christell_oficial

¿Cuál es el mensaje que lanzaron sobre el embarazo de la cantante Christell Rodríguez?

Durante las últimas horas Christell Rodríguez reveló un delicado momento. A través de una captura de pantalla mostró el mensaje enviado por una usuaria que no solo la criticó a ella, sino que también dirigió comentarios ofensivos hacia el hijo que espera:

Pobre feto de tener una mamá tan ridícula, infantil y estúpida. Ojalá no nazca ese feto, si no, pobre traumadito lo vas a tener. Internauta a Christell Rodríguez

La autora del mensaje continuó justificando sus palabras argumentando que, por tratarse de una figura pública, Christell debía aceptar cualquier tipo de opinión:

No te ataques, tú eres la responsable de tener redes (…) Todos pueden opinar. Mientras subas contenido, la gente seguirá tirando. Mismo mensaje a Christell Rodríguez

A manera de respuesta, la propia intérprete contestó a la usuaria en la historia compartida, asegurando que el ‘hate’ de las personas surge gracias a que ella está haciendo bien las cosas:

Por mucho tiempo, mi forma de ser le ha hecho ruido a muchas personas, y en algún momento pensé que yo estaba mal. Ahora entiendo que es mi mejor filtro de vida y mi nivel de seguridad 1000%. Christell Rodríguez

Por lo pronto, los seguidores, amigos y colegas de Christell respaldan a la cantante, y aseguran que este tipo de mensajes de “odio” solo causan más problemas en una comunidad digital que de por sí, para muchos, es tóxica.

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Christell Rodríguez muestra mensaje de odio contra su embarazo / IG: christell_oficial

¿Cuáles son las canciones de Christell Rodríguez más conocidas?

Christell Rodríguez alcanzó la fama apenas a los cinco años gracias a su participación en el programa infantil Rojo fama contrafama, de la televisión chilena.

Su éxito fue inmediato. En 2003 lanzó su primer álbum, Christell, que logró importantes ventas en Chile y la convirtió en una de las artistas infantiles más populares de América Latina.

En 2005 recibió una nominación al Latin Grammy Awards en la categoría de Mejor Álbum Infantil por La fiesta continúa, convirtiéndose en una de las artistas más jóvenes en obtener ese reconocimiento.

Tras años de una carrera discreta, fue hasta el 2023 y 2024 que su nombre volvió a ser mencionado, pero en esta ocasión, a nivel mundial, cuando su canción infantil “Dubidubidu” se convirtió en un fenómeno viral en redes sociales, especialmente gracias al popular meme del gato conocido como “ Chipi Chipi Chapa Chapa ”.

La canción alcanzó gran popularidad en países como Japón, Corea del Sur, Alemania y Estados Unidos, impulsando una nueva etapa en su carrera artística.

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