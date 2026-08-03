¿Excompañeros de La academia cuarta generación en pleito? A 20 años del reality, ¡ya no se hablan más!

Mario Sepúlveda, exintegrante de la cuarta generación de La academia, nos platicó que a 20 años de ese proyecto, que se cumplieron en 2025, sus compañeros del reality seguían en contacto por medio de un chat, pero de pronto perdieron comunicación.

Mario Sepúlveda, exalumno de La academia / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Por qué ya no hubo reencuentro entre excompañeros de la cuarta generación de La academia?

Aunque la primera edición de La academia es la más inolvidable, por ser el primer reality musical que triunfó en México, la generación que tuvo más rating fue la cuarta, por las polémicas de Jolette, la simpatía que generaba Erasmo Catarino y la gran voz de Yuridia.

Tras el 20 aniversario de esta generación, Mario nos contó que se habló de un reencuentro que ya no se concretó, y que incluso se seguían hablando por WhatsApp. “Teníamos un chat donde platicábamos, nos celebrábamos cada cumpleaños y veíamos los proyectos de cada uno, ¡pero ahorita ya no existe, existía hasta el año pasado! Ya nadie escribía y lo dejamos por la paz. Poco a poco nos fuimos saliendo cada uno (ríe)... Dije: ‘Si quiero platicar con ellos, les hablo personalmente’. A lo mejor mis excompañeros no querían compartir sus vidas personales con todos”.

Eso sí, estaría dispuesto a un reencuentro musical con ellos: “No nos han buscado, pero estaría padre verlos 20 años después. Con quien tengo más contacto es con Yuridia, que es mi amiga desde ese entonces. Muchos piensan que puede ser un poco mamona, pero no, es muy auténtica. Si no quiere una entrevista, no la va a contestar. Así como es en el escenario, es abajo. Es una gran persona”.

Y es que han compartido mucho.“Tenemos esta amistad de estar siempre presentes en los momentos importantes. Compré un departamento y ella de: ‘¿Qué te falta? Yo lo quiero decorar’. Nos echamos la mano en lo personal”.

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Mario Sepúlveda, ex de La Academia / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Con qué excompañera de La academia no tiene contacto Mario Sepúlveda?

Con quien no tiene contacto es con Jolette. “La última vez que la vi fue en una obra a la que me fue a ver, Aplauso, con Verónica Castro, y ya ni por teléfono ni nada”. Y tiene clara su postura con la conductora. “Nunca tuve problemas con ella, ¡pero tampoco es que yo la quiera buscar! Sabemos que siempre ha sido complicada, pero la quiero mucho”.

A 20 años del reality, Mario considera que, por los comentarios que en su momento les hicieron los jueces, encabezados por Lolita Cortés y Arturo López Gavito, hoy serían cancelados. “Totalmente... Ahora, si veo algún video de La academia, digo: ‘Esto no se puede decir’. Eran esos tiempos. Hoy, estoy seguro de que las redes sociales hubieran atacado con esas funas”. Y agregó que esas críticas le llegaron a afectar: “Es algo muy psicológico que te empiezan a meter... Sin embargo, me convencí de que esto era para mí y que, con clases, cursos, podía mejorar cada día”.

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Jolette, exalumna de La academia / Archivo TVNotas y redes sociales

¿Quiénes estuvieron en la cuarta generación de La academia?

Tuvo 18 concursantes. Ganó Erasmo Catarino y en segundo lugar quedó Yuridia . También estuvieron Mario Sepúlveda, Adrián Varela, Cynthia Rodríguez, Edgar Guerrero (expareja de Yuridia) y Jolette, entre otros.

. También estuvieron Mario Sepúlveda, Adrián Varela, Cynthia Rodríguez, Edgar Guerrero (expareja de Yuridia) y Jolette, entre otros. Mario lleva 9 años en el espectáculo Mysty ha destacado en obras como Hoy no me puedo levantar, Aplauso, Avenida Q, La novicia rebelde, Bule bule, el show, La jaula de las locas y Smiley, entre otras.

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