Ganadora de La academia se sincera sobre ser cantante independiente: “Aguantar tantos golpes como puedas”

Dalú, la ganadora de la duodécima generación de ‘La academia’, que se transmitió entre 2019 y 2020, nos cuenta todo lo que ha tenido que enfrentar al ser cantautora independiente. Pese a los obstáculos, sigue cumpliendo su sueño de hacer música y presenta su nuevo disco: Playlist para esos días nublados: Desde la raíz.

¿Qué fue de Dalú tras ganar La academia? / Fotos: archivo TVNotas y cortesía de la cantante

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¿Qué pasó con la cantante Dalú en 2026 tras ganar La academia?

A la cantante sinaloense, Dalú, le querían cambiar la imagen, imponerle lo que debía cantar y le pedían estar en un grupo, pero prefirió irse por el camino complicado de ser cantautora y solo cantar sus temas. Además, al no tener una disquera que la respalde, las cosas no han sido sencillas.

Gracias a la pasión que siente por la música, no se ha rendido: “Es muy difícil. He ido por etapas, pasado por procesos legales. Me han intentado quitar el nombre, querido congelar y un montón de cosas”.

Al final, siento que cuando haces todo desde el amor, nada ni nadie te impide, ni el miedo y ni las amenazas de: ‘No hagas esto, porque voy a acabar con tu carrera’”. Dalú para TVNotas

Considera que La academia le cambió la vida. “Hay un antes y un después. La gente cree que se da todo por arte de magia, pero no es así. Tienes que buscarle. Si te cierran puertas, seguir tocándolas.

Dalú “Por más reality show que sea y te pongan en exhibición, si no lo aprovechas al salir, es como si no hubieras hecho nada. No he dejado de trabajar, incluso en pandemia”.

Entre 2019 y 2020 formó parte de La academia / Fotos: archivo TVNotas y cortesía de la cantante

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¿Qué hizo Dalú después de ganar La academia 2020?

Nos compartió que lo que ganó en el reality lo invirtió para perseguir su sueño. “Me mudé a CDMX para seguir haciendo música, porque, si no, imagínense, ¿con qué? En plena pandemia no había forma, nada para los músicos. Hasta finales de 2020 empezaron los conciertos online, pero tardamos un chorro para llegar a eso”.

Al salir de ‘La academia’, comenta que vino lo más duro: mantenerse como artista independiente:

“Esta carrera se trata de aguantar tantos golpes como puedas, porque, en el momento en el que tú te cansas, se acabó. Ser músico independiente no se trata de que no ames la música, sino de quién aguanta más chin****zos para seguir persiguiendo sueños, haciendo giras y creando proyectos”. Dalú

Aunque le ha pasado de todo, prefiere no entrar en detalles. “Estoy en otra etapa. Soy dueña de lo que decido. Siempre lo he sido, pero ahorita no me mueve ni el piso. A estas alturas, lo más difícil es seguir tocando puertas, haciendo lo que amas y sin las expectativas que antes tenías”.

Soy dueña de lo que decido”, Dalú / Fotos: archivo TVNotas y cortesía de la cantante

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¿Qué problemas tienen los artistas musicales independientes, según Dalú?

La cantautora Dalú asegura que una de las cosas más fuertes de los músicos independientes es que tienen un periodo de prueba. “Yo tenía esa mentalidad en 2020. En tantos años, quiero esto, y del año pasado para acá me dejé de cosas. Lo hago porque me hace feliz cantar, mi público y compartir mis experiencias a través de mis canciones. Mi principal meta es: Hacer lo que amo e inspirar a los demás”.

La cantante Dalú se pronuncia ante los corridos tumbados y el género urbano

Como creadora de música, nos dio su opinión sobre los corridos tumbados y el género urbano: “Para todo hay gustos. Mientras te haga sentir algo, acompañado o lo que sea, adelante. El mundo es muy grande y hay mucha luz para todos”.

Y sobre que en este tipo de música se utilizan palabras altisonantes y sexuales, agregó: “A mí no me gustan. No lo escucho ni consumo. De hecho, tampoco el reguetón, porque no es lo mío. Soy más alma romántica, pero para todo hay gustos y está bien”.

Nos compartió cómo está disfrutando su etapa como mamá. / Fotos: archivo TVNotas y cortesía de la cantante

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¿Cuáles son las nuevas canciones de Dalú?

Su nuevo material consta de diez temas, inspirados en lo que ha vivido a lo largo de 15 años. “Es un disco que le hace honor a mis raíces de cantautora. Quise mantenerlo muy autor y son dos versiones. Ya salió la acústica y la original sale a finales de julio”.

“Me mudé a CDMX para seguir haciendo música” / Fotos: archivo TVNotas y cortesía de la cantante

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¿Cómo es la vida de Dalú como mamá?

Dalú le dio en 2022 la bienvenida a su bebé con una tierna foto, y ahora nos compartió cómo está disfrutando su etapa como mamá. “Es lo más hermoso que me ha pasado, mi hija Luna. Me la llevo de gira conmigo. Está súper divertido no separarme de ella. No podría. Va a cumplir 4 años”.

Finalmente, nos contó de su pareja: “Llevamos 5 años. Él se dedica a otra cosa. Me apoya en todas mis locuras y sueños”. Y sobre si les gustaría tener otro bebé, expresó: “No (ríe). No sé qué hacer con una. Es bien difícil y no necesito más. Ella es todo lo que siempre he soñado”.

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