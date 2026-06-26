Exparticipante de La academia sufrió aparatoso accidente al proteger a su hija: “Me tronó la columna”

Un momento de terror vivió una querida exintegrante de La academia cuando, en cuestión de segundos, pasó de una simple salida a un accidente que pudo terminar en tragedia. Frente a sus hijos, un auto la arrolló sin que la conductora se diera cuenta, dejándola con fuertes dolores y una impactante confesión que encendió las redes.

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Wendolee Ayala / Archivo TVNotas

¿Quién es la exintegrante de La academia que fue atropellada frente a su hija?

Se trata de Wendolee Ayala, exintegrante de la primera generación de La academia, quien vivió este angustiante momento mientras se encontraba con su familia en un supermercado.

El accidente ocurrió cuando Wendolee caminaba con su hija de la mano en el estacionamiento, sin imaginar que todo cambiaría en segundos. La cantante notó que un automóvil avanzaba en reversa sin frenar, pero la conductora, una mujer de la tercera edad, no se percató de su presencia.

Ante el riesgo inminente, Wendolee Ayala reaccionó de inmediato y colocó el carrito de compras como una barrera para intentar detener el impacto. Su instinto fue claro: proteger a su hija a toda costa.

Sin embargo, la maniobra no fue suficiente para evitar el golpe. Aunque logró resguardar a la menor, la exacadémica recibió la mayor parte del impacto, lo que le provocó fuertes molestias físicas en los días posteriores.

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¿Cuál es el estado de salud de Wendolee tras ser atropellada?

Luego de que el video se volviera viral y generara preocupación, Wendolee Ayala habló sobre su estado de salud y aclaró que, a pesar del fuerte accidente, se encuentra fuera de peligro.

No obstante, confesó que el golpe fue bastante intenso y que ha tenido molestias físicas importantes. De hecho, la propia cantante describió la magnitud del impacto con una frase que causó alarma.

A pesar de la gravedad del golpe, Wendolee acudió al médico para recibir atención y descartar lesiones más severas. Hasta ahora, su evolución ha sido favorable, aunque continúa con dolor y bajo observación.

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¿Tomará acción legal Wendolee Ayala tras ser atropellada?

Uno de los detalles que más sorprendió del testimonio de Wendolee Ayala tras el accidente fue su reacción hacia la mujer responsable. A diferencia de lo esperado, la exintegrante de La academia dejó ver un lado empático y humano.

Lejos de hablar de acciones legales, la cantante aseguró que la conductora, una adulta mayor, estaba completamente en shock. Según contó, la mujer descendió del vehículo visiblemente alterada y sin poder controlarse.

Wendolee Ayala incluso confesó que llegó a sentir más preocupación por el estado emocional de la mujer.

“Toda la gente se juntó a ver, mi mamá estaba super asustada y la señora, que era una adulta mayor, se bajó y yo sentía más pena por ella, porque no se podía controlar, estaba muy asustada, le temblaba todo”, explicó. Wendolee Ayala

¡Wendolee fue ATR0P3LLAD4 por un carro y sus hijos lo presenciaron! La cantante confiesa que fue por una señora, así reaccionó #DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/DH3Nu3bzgM — De Primera Mano (@deprimeramano) June 25, 2026

¿Quién es Wendolee Ayala, exparticipante de La Academia?

Wendolee Ayala es una de las figuras más recordadas de la primera generación de La academia, reality show que marcó una época en la televisión mexicana. Aunque ocupó el lugar número 12, logró ganarse el cariño del público.

Con el paso de los años, participó en programas como:



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Su presencia constante en televisión y cercanía con el público la han mantenido vigente, por lo que su accidente generó gran impacto.