Ary Tenorio pierde un diente en inesperado accidente durante viaje en Cabo Verde; así luce la influencer

Lo que parecía otro espectacular viaje de la influencer Ary Tenorio por África terminó convirtiéndose en tema de conversación en redes sociales. La influencer venezolana y pareja de Luisito Comunica apareció con un visible espacio en su sonrisa tras perder un diente durante una aventura gastronómica en Cabo Verde. Aunque sus seguidores se preocuparon al verla así, la creadora de contenido aclaró lo ocurrido y tomó el inesperado accidente con mucho humor.

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¿Cómo perdió Ary Tenorio un diente en Cabo Verde?

Ary Tenorio perdió un diente durante su viaje por Cabo Verde, pero no fue por una aparatosa caída ni por un fuerte golpe en el rostro, como algunos de sus seguidores llegaron a pensar al verla aparecer con un hueco en la dentadura. La influencer se encontraba recorriendo una zona de vegetación cuando encontró un árbol con frutos. Al parecer, la curiosidad y las ganas de probar los sabores del lugar pudieron más que la precaución.

Ary tomó uno de los frutos y decidió morderlo directamente. Fue justo en ese momento cuando ocurrió el inesperado accidente: al ejercer presión con la mordida, una pieza de la parte frontal de su dentadura terminó desprendiéndose.

La escena llamó todavía más la atención porque la creadora de contenido no intentó esconder lo ocurrido. Por el contrario, mostró cómo quedó su sonrisa y permitió que sus seguidores vieran el resultado del accidente.

“Quise pararme para agarrar tamarindos en esta matita de aquí, que tiene muchísimos por cierto, y se me rompió el diente. Me voy a quedar sin diente por andar comiendo tamarindo.” Ary Tenorio

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¿Cuál es el estado de salud de Ary Tenorio tras perder un diente?

Lejos de angustiarse, Ary Tenorio tomó con humor la pérdida del diente y continuó con sus planes de viaje.

La creadora de contenido incluso dejó claro que, pese al pequeño accidente, no se arrepiente de haber probado el fruto.

“Vale cada diente. Increíble, de verdad. Es que yo no me arrepiento de nada” Ary Tenorio

¿Cómo luce Ary Tenorio después de perder el diente?

Lejos de dejar que el incidente arruinara sus vacaciones, Ary Tenorio continuó disfrutando de su viaje y documentando cada momento para sus seguidores, demostrando que el percance no afectó su ánimo.

Por ahora, el cambio en su sonrisa es temporal. Ary Tenorio acudirá con su odontólogo al regresar a casa para revisar la pieza y realizar la restauración correspondiente.

“Es la parte falsa de mi diente, ¿ok? No me duele, pero me voy a quedar sin diente por un buen rato. Lo bueno es que me puedo seguir comiendo el tamarindo.” Ary Tenorio

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¿Quién es Ary Tenorio, la novia de Luisito Comunica?

Ary Tenorio, cuyo nombre completo es Arianny Tenorio, es una modelo, influencer y empresaria venezolana que ha construido una importante comunidad en redes sociales. En Instagram, donde aparece como @arianny.tenorio, suma más de 5.3 millones de seguidores.

Su contenido gira principalmente alrededor de viajes, moda, estilo de vida y experiencias personales, aunque también ha trabajado con distintas marcas como creadora de contenido.

Además de su carrera como influencer, Ary Tenorio también se ha aventurado en los negocios. Uno de sus proyectos más conocidos fue Irusu, una cafetería de inspiración japonesa que inauguró en Ciudad de México en 2024.

Ary y Luisito Comunica se conocieron a finales de 2019 a través de redes sociales y posteriormente comenzaron a salir. Ambos han contado que su historia tuvo una pausa y después retomaron su relación, que se hizo pública en 2020.