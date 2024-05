Novia de Luisito Comunica llega al millón de seguidores y en redes aseguran es todo gracias al Rey palomo

Luisito Comunica es un youtuber conocido mundialmente, debido a sus videos virales en la plataforma de YouTube. Por ello, su vida amorosa es ampliamente conocida, destacando su estrecha relación con la influencer Ary Tenorio.

Luisito Comunica y Arianny iniciaron su relación en 2020 y han permanecido juntos desde entonces. Frecuentemente publican fotos y videos juntos en sus redes sociales, mostrando ser una pareja muy feliz. Ahora la venezolana presume haber llegado al millón de suscriptores pero esta noticia no tiene contentos a muchos.

Redes sociales

Ve: Salma Hayek y Eiza González en el after party de Gucci, ponen por todo lo alto el orgullo mexicano

Novia de Luisito Comunica presume su primer millón

Fue a través de su cuenta de Instagram que presumió ya tenia su placa dorada de YouTube por tener 1 millón de suscriptores dedicando un emotivo mensaje a sus fans.

“Llegué a un millón de suscriptores. Gracias por ver los videos que con tanto cariño hacemos. Se siente bonito saber que allá afuera hay más de 1,000,000 de personas que ven mis videos. Gracias, gracias, gracias, escribió. Ary Tenorio

Mira: Fallece Verónica Toussaint a los 48 años tras una fuerte batalla contra el cáncer

En redes critican a Aryanny

Parece ser que no todos están contentos con este logro, ya que en las redes sociales afirman que su éxito se debe únicamente a su relación sentimental con su pareja Luisito Comunica.

“Un aplauso para el gran Luisito!”, “Felicitaciones Luisito por tu canal secundario”, “Gracias a Luisito, si fuera sola no creo que llegara a los 10 mil”, “La conocimos por Luisito, pero su personalidad nos hizo quedarnos. Ser pareja o amiga del mas conocido, no te asegura nada si no tienes chispa, talento, carisma, personalidad”, “Un logro más para Luisito, enhorabuena”, fueron algunos de los comentarios.

Hasta el momento ninguno de los dos han reaccionado a los ataques en redes de sus detractores.

Lee: El antojo de embarazada al que Hailey Bieber no puede resistirse