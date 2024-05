Salma Hayek y Eiza González en el after party de Gucci, ponen por todo lo alto el orgullo mexicano

La prestigiosa firma italiana Gucci organizó una noche mágica para presentar su nueva linea con un desfile de modas que contó con la presencia de las estrellas más destacadas de Hollywood, como Dua Lipa, Demi More y Kate Moss entre muchas otras. Como era de esperarse, no podía faltar el toque latino que dieron Salma Hayek y Eiza González, actrices mexicanas que brillaron con luz propia.

Salma Hayek presumió el gran encuentro con Eiza González

Salma Hayek compartió en Instagram fotos junto a Eiza en el after party del desfile. En una de las imágenes se ve a las mexicanas compartir la cámara con Paul Mescal y Andrew Scott en una selfie.

Ambas celebridades lucieron prendas de Gucci, aunque con estilos diferentes. Salma elegió un clásico vestido negro de un solo hombro.

El director creativo presentó su primera colección crucero ante invitados especiales como Dua Lipa, Salma Hayek, Kate Moss y Paul Mescal, entre otros.https://t.co/GzEdnM4ZSm — Al Filo De La Noticia (@filodelanoticia) May 14, 2024

Por su parte, Eiza optó por un jumpsuit color camel, complementado con un cinturón y un saco largo degradado en dos tonos café, mostrando una imagen fresca, cómoda pero con porte.

Eiza González en el crucero de Gucci hoy en Londres. Este outfit está increíble. Te amamos @eizamusica ♥️ pic.twitter.com/oyq8FoP1pL — Gerard Cortez (@SoyGerardCortez) May 13, 2024

Las redes reaccionan y les llaman “Las reinas de México”

Los seguidores de las actrices mexicanas aplaudieron su reunión y disfrutaron de esa gran noche juntas. Ambas estrellas se han erigido como ejemplos destacados de talento, belleza y determinación.

Para muchos, este encuentro y las fotos compartidas por Salma son una clara muestra de apoyo hacia Eiza, especialmente después de que expresara sentir que no recibe el mismo afecto que ella siente por México.

¿Qué dijo Eiza González?

Fue durante su paso en la MET Gala 2024 cuando Eiza González dijo: “Como lo he dicho toda la vida, me siento orgullosa de ser mexicana, a veces no siento el mismo amor de regreso, pero bueno, yo muy contenta de estar aquí y representar a mi gente”

Danna Paola, al escuchar estas palabras, se identificó con ella, compartiendo su experiencia de enfrentarse a críticas constantes por parte de los haters.

