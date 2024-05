Sofía Rivera Torres se burla de sus “haters” en medio de la polémica con Lucerito Mijares

Tal parece que la controversia por los desafortunados comentarios que hicieron Sofía Rivera Torres, Eduardo Videgaray y ‘el Estaca’ sobre el físico de Lucerito Mijares está muy lejos de terminar.

Si bien los presentadores se disculparon públicamente por lo ocurrido, las declaraciones que han dado después no han sido bien tomadas por el público, pues muchos consideran que los famosos solo quieren “minimizar la polémica”.

En medio de este escándalo, la exparticipante de ‘La casa de los famosos México’ usó sus redes sociales para enviar un mensaje a todos aquellos que la han criticado en las últimas semanas.

Sofía Rivera Torres ¿da cachetada con guante blando a sus “haters”?

A través de X (antes Twitter), la actriz revelo que, para el descontento de sus detractores, estaba “muy feliz” por una noticia que recibió. Con un toque de ironía, señaló que a sus “haters” no les “funcionaba” pedir que le fuera mal en la vida.

“Lamento informarles que hoy amanecí muy de buenas porque ayer recibí una buena noticia. No sé a quién le andan rezando mis haters pero parece que no los escuchan. #felizjueves gente bonita de X” Sofía Rivera Torres

Incluso, se tomó el tiempo de responder algunos comentarios, incluyendo a usuarios que aprovecharon el anonimato de internet para insultarla.

Hasta el momento, Sofía no ha emitido más comentarios sobre la polémica con Lucerito Mijares o las críticas que ha recibido a raíz de esto.

Lamento informarles que hoy amanecí muy de buenas porque ayer recibí una buena noticia. No sé a quien le andan rezando mis haters pero parece que no los escuchan. #felizjueves gente bonita de X!😎 — Sofia Rivera Torres de Videgaray (@SofiaRiveraT) May 16, 2024

Sofía, Videgaray y ‘el Estaca’ ¿en peligro de perder sus empleos en la televisión?

Una persona cercana a Imagen Televisión nos contó que la televisora obligó a Sofía, Videgaray y ‘el Estaca’ a ofrecer una disculpa pública, ya que, en caso de no hacerlo, los sancionarían.

A pesar de que lo hicieron, la gente no quedó conforme, principalmente por ciertos comentarios que han emitido para “minimizar la polémica”, lo que habría bajado el rating de su programa ‘¡Qué importa!’.

“Los tres conductores saben que su trabajo peligra. Su bajo rating es una muestra de que su programa no gusta. El público no baja a Videgaray y a ‘el Estaca’ de ancianos retrógradas y con un humor pasado de moda. Tuvieron su época de gloria con el programa de radio La corneta, pero en esta época su humor ya no es adecuado. Después de la mofa que hicieron de Lucerito Mijares, el escaso rating de 2.1 bajó aún más”, dijo.

Y añadió: “Con esto también peligra el trabajo de Sofía Rivera Torres en Televisa. Los pueden correr en cualquier momento. Por el tiempo de antigüedad que tienen y la camiseta bien puesta que han tenido en Imagen, les están teniendo consideración de ver si baja el escándalo y pueden seguir adelante”.

