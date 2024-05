¿Divorcio? JLo y Ben Affleck ya no vivirían juntos ¡problemas en el paraíso!

¡¿Qué está pasando?! Los rumores de una ruptura entre Jennifer Lopez y Ben Affleck han surgido en las últimas horas. Sugieren que los famosos estarían enfrentando ciertos problemas en su matrimonio y podrían divorciarse.

Lo que ha llevado a pensar que la separación podría darse es que los famosos han acudido a terapia de pareja para salvar su matrimonio.

Así lo reveló una fuente al medio ‘In touch’ y también indicó que la pareja habría llegado a un “punto límite” que ha hecho que él se saliera de la casa donde vivían como un “feliz matrimonio”.

No todo es lo que parece y la fuente resalta que el matrimonio está en su peor momento: “Está claro, esto se acabó. Se están dirigiendo hacia el divorcio y, por primera vez, Ben no tiene la culpa”, indicó.

¿JLo sería la responsable de su ruptura?

Al parecer uno de los problemas que más tienen es que los dos manejan la atención mediática de una manera distinta. Mientras JLo abraza la atención de los medios, Ben prefería evitarla a toda costa.

Otra fuente indicó que Jennifer sería controladora en su relación y eso habría acarreado más problemas: “Ben nunca trataría de frenar los sueños de Jen… pero ella ha sido controladora”.

Igualmente mencionaron que los problemas entre ellos son los mismos que tuvieron hace 20 años: “Esperaron casi dos décadas para volver a estar juntos, pero al final, simplemente no pudieron hacerlo funcionar. Ambos dijeron que habían madurado y aprendido de sus errores, pero algunos de los problemas mayores que los separaron la primera vez siguieron siendo los mismos”.

“Ben ya se mudó y probablemente tendrán que vender la casa de ensueño por la que pasaron dos años buscando. Nunca dejarán de amarse, pero ella no puede controlarlo, y él no puede cambiarla. No había manera de que esto pudiera durar”, agregó la fuente.

Un ejemplo de que las cosas no irían bien entre ellos es que Ben no acompañó a JLo a la más reciente MET Gala a pesar de que era copresidenta del evento, argumentando que estaba filmando su nueva película, pero las fuentes insisten en que eso solo fue una excusa y la realidad es que hay problemas en el paraíso.

Finalmente indicaron que Ben “ahora está centrado en su trabajo y en sus hijos”. Recordemos que hace unos días, una fuente también aseguró que el actor estaba muy cerca de su ex, Jennifer Garner luego del fallecimiento de su padre, por lo que ella se sentía contenida y amada.

