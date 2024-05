¡De ensueño! Katy Perry se transforma en Cenicienta y deslumbra como princesa

Katy Perry causó sensación al transformarse en una deslumbrante princesa al estilo Cenicienta. Perry dejó boquiabiertos a todos con su creatividad y deslumbrante belleza en esta ocasión.

Mediante un post en Instagram, compartió su transformación con millones de seguidores al ritmo de “Bibidi-Babidi-Bu”, llevando su creatividad a un nuevo nivel.

La artista y empresaria estadounidense brilló de arriba abajo luciendo un vestido azul adornado con detalles blancos identico al de Cenicienta, en celebración del lanzamiento de unas zapatillas inspiradas en la princesa de Disney.

Katy Perry lanza zapatillas inspiradas en el personaje del cuento de hadas, Cenicienta

La cantante se disfrazó de Cenicienta para promocionar los zapatos como parte de su colección Katy Perry Collections, un proyecto que lanzó en 2019. Los diseños de calzado destacan por su singularidad y originalidad.

Luciendo un hermoso vestido que evoca completamente a ‘la Cenicienta’, Katy Perry se inspiró en la icónica zapatilla de cristal de la película de Disney. Sin embargo, esta interpretación está confeccionada con TPU transparente y adornada con gemas también transparentes.

Las zapatillas tienen un estilo puntiagudo y un tacón bajo de dos centímetros, evocando fielmente el estilo de las famosas zapatillas del cuento.

Internautas reaccionaron a la transformación de Katy Perry en Cenicienta

La famosa cautivó a sus fans, que quedaron fascinados con la caracterización de Katy Perry en la famosa princesa de Disney. Aunque aún no existe una tienda física para la venta de su colección de zapatos, la cantante promociona constantemente el sitio web de su tienda en línea.

“Este es el mejor marketing que has hecho hasta ahora.” Yo estaba como “wow, esta cosplayer se parece Katy Perry” y luego me di cuenta de que, oh, era Katy Perry”. “Katyrella”, “Siempre te ves increíble, sin importar qué tipo de vestido lleves”, se lee entre los comentarios.

