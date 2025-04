Yarishna Ayala, la coach fitness de Jennifer Lopez y Karol G, revela sus secretos de entrenamiento

Yarishna Ayala nos contó cómo conoció a Jennifer Lopez y Marc Anthony, en 2012. “Fue en un reality show donde participé con mi gemela (Karishna Ayala). Se llamaba ¡Q’viva! The chosen, era de baile”. “

Muchos no saben, pero antes del fitness era bailarina profesional de salsa. En ese entonces tuve la oportunidad de conocer a esos 2 seres increíbles. Fue maravilloso. Ninguno fue prepotente conmigo”.

¿Cuál es la rutina de ejercicios de Jennifer Lopez y Karol G?

“No es ningún secreto que JLo es muy disciplinada. Siempre hace ejercicio. Baila muchísimo y se ha vuelto una inspiración para cualquier mujer. Cuando sea grande, quiero ser como ella. Yo puedo ser la entrenadora de Jennifer o de alguna otra celebridad, pero si ellos no le ponen la dedicación, es muy difícil que se vean los resultados”.

“Les puse rutinas básicas. Todos ellos están acostumbrados a entrenar en su casa. Por ejemplo, les ponía a hacer sentadillas, desplantes, cardio y ejercicios de alto impacto, para que tuvieran una mejor condición arriba del escenario”.

Sobre Karol G nos contó: “Trabajo con ella desde hace casi 6 años. La gente se ha dado cuenta de la increíble transformación que ha tenido en su cuerpo. Es muy dedicada y consistente. Hace nutrición y ejercicios. No es fácil para una artista como ella, porque tiene muchos conciertos y compromisos. La admiro demasiado”.

¿Qué ritual hace Karol G antes de subir al escenario?

“Siempre hacemos un ritual antes de subir al escenario. Tenemos unas bandas elásticas de resistencia y hacemos algunos ejercicios para calentar hombros y brazos. Sobre todo, un buen estiramiento para que haga una presentación espectacular”.

“Al principio, comencé a darle su nutrición y luego me enfoqué más en su entrenamiento. Preferí aconsejarla para que ella buscara a un nutricionista que se dedicara únicamente a eso”.

¿Qué opina Yarishna Ayala del conflicto entre Tanya Vázquez y Gaby Ramírez?

En otro tema, Yarishna nos relató cómo vivió el pleito entre Tanya Vázquez y Gaby Ramírez. Recordemos que una persona, quien pidió mantener el anonimato, nos reveló que Gaby se enojó al ver que Tanya llevaba un vestido diferente durante la presentación del show Perritzimas.

“Estoy contenta con este proyecto. Sé que será algo increíble. Mi hermana también será parte y hará una participación especial. Me tiene muy contenta”.

“Estuve en la conferencia en la que tuvieron una diferencia por un vestido. Todas teníamos que ir de rojo y Tanya llegó vestida de negro. A Gaby no le pareció bien y por eso Jeni (De la Vega) se puso algo negro para que estuvieran unas de un color y otras de otro. Yo preferí alejarme un poco. No estoy acostumbrada a ver a mujeres discutir. No estamos para envidias y menos por una ropa. Todas podemos brillar juntas. Tanya se sintió atacada”.

“Cuando conocí a Gaby esperaba un poquito más. La veía muy entusiasmada con el proyecto y me confundí. Me hubiera gustado conocerla más”, concluyó.

¿Quién es Yarishna Ayala? Su trayectoria en el fitness y la TV

Se dio a conocer en el reality ¡Q’viva! The chosen.

La hemos visto en Exatlón, Estados Unidos (2018) y Los 50 (2024).

Es fisicoculturista y se encarga de llevar la rutina para estar en forma de Karol G.

Tiene su propia marca de suplementos alimenticios: ‘La reina’.

Es influencer en redes sociales, donde sube videos de rutinas para mantener el cuerpo en forma.