LCDLFM: Masad critica el físico de Memo Schutz por no hacer ejercicio y Ese Pérez lo defiende; ¿pleito? VIDEO

Mientras parecía que todo era miel sobre hojuelas en La casa de los famosos México 2026, una nueva polémica parece cocinarse entre los habitantes del reality de Televisa. Masad Altamimi, Memo Schutz y Ese Pérez son los protagonistas. ¿Por qué?

Massad Altamimi en una nueva polémica en LCDLFM / Redes sociales

¿Por qué acusan a Masad Altamimi de burlarse de Memo Schutz en La casa de los famosos México?

A pesar de que Masad Altamimi celebrara la salvación de Memo Schutz durante la gala de eliminación del pasado domingo, la cosa se ha tensado entre ellos durante las últimas horas.

En redes ha trascendido un video en el que ambos están platicando en la sala de ‘La casa’, cuando Memo decide tomar una bebida que Masad considero “azucarada” y “dañina”:



“ Yo soy un gordito feliz ”, dijo Memo.

”, dijo Memo. “No no, en hombres no importa, afecta a mujeres, no afecta en hombres”, respondió Masad.

"¿ Tú crees que no? Las mujeres se llevan todo el tema” , mencionó Memo.

, mencionó Memo. “Las mujeres con el embarazo, el niño toma muchas cosas”, finalizo Masad.

Esto fue considerado por internautas como un ataque a Memo Schutz, quien también ha sido señalado por presuntamente una imagen descuidada en las últimas galas. ¡Pero no quedó ahí!

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Massad habla del físico de los hombres en LCDLFM / Redes sociales

Ese Pérez defiende a Memo Schutz y lanza comentario contra Masad Altamimi

A pesar de la nominación y posicionamiento de Ese Pérez a Memo Schutz en La casa de los famosos México 2026, varios destacaron el comentario que lanzó el creador de contenido en contra de Masad.

Mientras se desarrollaba la plática entre Memo y el árabe, Pérez dijo lo siguiente:

Ay ya, el que quiera va a entrenar, quien no, no. ¿Verdad? Ese Pérez

En comentarios apoyan lo dicho por Ese Pérez, asegurando que la decisión de hacer ejercicio o consumir lo que quiera, recae meramente en cada persona, en este caso, de Memo Schutz:



“Si Memo es feliz, qué le importa a él”,

"¿Qué le pasa a Masad?” y,

“El cuerpo no define a un hombre o a una mujer”.

¿Será que se le acaba la paciencia a Ese Pérez con Masad Altamimi?

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Masad cuestionó a Memo porque no quería hacer ejercicio y él es un "gordito feliz". Masad dio a entender que las mujeres tienen justificación por su embarazo, pero los hombres no.



Siento que Memo sí se sacó de pedo.#LaCasaDeLosFamososMx #LaCasaDeLosFamososMexico pic.twitter.com/qKUobWxI9S — Emmanuel ZP (@EmZkPr) August 5, 2026

¿Quién es Masad Altamimi y a qué se dedica?

Massad Altamimi es un influencer y empresario originario de Arabia Saudita, de 34 años, que desde hace varios años reside en México. En sus redes sociales suele mostrar su estilo de vida, sus proyectos y colaboraciones con distintos creadores de contenido.

Masad ha mencionado que es padre de un hijo, aunque ha preferido mantener en privado tanto su edad como la identidad de su madre.

En el ámbito sentimental, actualmente se encuentra soltero. Sus relaciones más conocidas fueron con la influencer Melissa Navarro y la modelo Alejandra Tijerina, quienes lo acusaron públicamente de presunto maltrato físico y verbal, además de violencia económica.

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