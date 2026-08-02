Masad Altamimi sorprende en ‘La casa de los famosos México’, revela que tiene un hijo, ¿lo abandonó?

La cuarta temporada de ‘La casa de los famosos México’ ha reimpulsado la carrera de artistas ya consolidados, pero también ha dado a conocer nuevas personalidades. Tal es el caso del árabe Masad Altamimi, quien, antes de su participación en el reality, no era una figura ampliamente conocida en el medio del espectáculo mexicano.

Su estancia en la casa ha despertado la curiosidad del público por conocer más sobre su vida profesional y personal. En una conversación con sus compañeros, el empresario reveló que es padre de un niño que vive en Arabia Saudita, una faceta de su vida que hasta ahora había mantenido lejos del ojo público.

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Masad es participante de ‘La casa de los famosos México 2026' / Redes sociales

¿Qué dijo Masad Altamimi sobre el hijo que tiene en Arabia Saudita?

El empresario árabe sorprendió a sus compañeros al revelar que viaja ocasionalmente a Arabia Saudita para pasar tiempo con su familia y convivir con su hijo. La confesión ocurrió durante una charla con Ximena Herrera, Brianda Deyanara y Yanet García, quienes reconocieron la manera en que ejerce su paternidad.

Posteriormente, le preguntaron si había llevado a su hijo a México. Masad respondió que no, pues el menor vive con su madre en Arabia Saudita y, al ser todavía un niño, no puede ni quiere separarlo de ella.

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Masad Altamimi / Redes sociales

¿Qué se sabe sobre el hijo de Masad Altamimi?

Masad ha mantenido esta parte de su vida con total discreción por la seguridad de su hijo. Sin embargo, ha revelado que el menor vive con su madre en Arabia Saudita y que él viaja constantemente a ese país para convivir con él.

Además, explicó que se hace cargo de todas las necesidades económicas del niño y mantiene una relación cordial y respetuosa con su expareja, de quien se separó hace siete años. Según contó, ha procurado evitar conflictos legales y priorizar el bienestar de su hijo.

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Masad Altamimi y su hijo / Redes sociales

¿Por qué Masad Altamimi no vive con su hijo?

El principal motivo por el que Masad no vive con su hijo es la distancia geográfica, ya que actualmente reside en México.

El empresario se dedica a la exportación de aguacate desde México hacia Medio Oriente. De acuerdo con él, este producto es muy solicitado y considerado exclusivo en esa región, mientras que en México puede conseguirlo a un costo mucho menor.

Por ello, y porque no desea separar al menor de su madre, Masad mantiene su residencia en México y viaja a Arabia Saudita para visitarlo cuando le es posible.

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