¿Y si Fede Vigevani es nominado en LCDLFM? Revelan qué pasa si el público le da votos, ¿se los dan a alguien más?

La llegada de Fede Vigevani a La casa de los famosos México 2026 sigue causando revuelo dentro y fuera del reality. Mientras los habitantes creen que compite en igualdad de condiciones, existe una regla que cambia por completo el juego: el influencer no puede ser nominado ni eliminado. Ahora, Galilea Montijo explicó qué sucederá si alguno de sus compañeros intenta darle puntos durante las galas de nominación, una revelación que ya provocó debate entre los seguidores del programa.

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¿Qué pasará con los votos que reciba Fede Vigevani en La casa de los famosos México 2026?

La participación de Fede Vigevani en La casa de los famosos México 2026 ha despertado muchas dudas entre los fans del reality. Desde su ingreso, la producción dejó claro que el creador de contenido no forma parte de la competencia tradicional, sino que desempeña un papel especial dentro de la casa.

Fue durante una emisión esta semana del programa Hoy donde Galilea Montijo aclaró una de las preguntas más frecuentes relacionadas con las nominaciones. La conductora explicó que cualquier voto que reciba el influencer simplemente quedará anulado.

La presentadora fue contundente al explicar la dinámica especial del participante infiltrado: “En caso de que lo nominaran (a Fede Vigevani), esos votos van a la basura”.

Esto significa que los habitantes podrían gastar parte de su estrategia semanal intentando nominarlo sin saber que esos puntos no tendrán ningún efecto dentro del juego. La situación modifica por completo la estrategia de nominación en La casa de los famosos México 2026 y añade un ingrediente inesperado para los concursantes.

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En la gala de hoy harán oficial que Fede Vigevani le regalará su camioneta a Karina Torres (@Soykaritorres)@LaCasaFamososMx#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/PcAzt55LOh — Cultura Pop (@_RCulturaPop) July 28, 2026

¿Por qué Fede Vigevani no puede ser nominado ni eliminado de La casa de los famosos México 2026?

La razón detrás de esta protección especial es que Fede Vigevani no fue presentado como participante oficial. Desde la gala de estreno, Galilea Montijo reveló que el influencer ingresó como un “habitante” infiltrado con una misión muy distinta al resto de los famosos.

Su permanencia dentro del reality está enfocada en cumplir retos y actividades asignadas tanto por la Jefa como por el público. Estas misiones deben realizarse sin que los demás integrantes descubran su verdadera función dentro del programa.

La producción apostó por esta mecánica para generar momentos inesperados, conflictos estratégicos y contenido que mantenga a la audiencia pendiente de cada movimiento del famoso youtuber.

Lo más llamativo es que los demás habitantes desconocen por completo esta información. Para ellos, Fede Vigevani es simplemente otro competidor que busca avanzar en el reality rumbo al premio final. Sin embargo Fede no tiene como principal objetivo llegar a la gran final.

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¿Cuándo saldría Fede Vigevani de La casa de los famosos México 2026?

Aunque la producción no ha confirmado oficialmente una fecha de salida, diversos sitios especializados en el reality señalan que la estancia de Fede Vigevani sería temporal.

Las versiones apuntan a que el influencer permanecería dentro de la casa entre tres y cuatro semanas, por lo que su salida podría ocurrir hacia finales de agosto si el plan original se mantiene sin cambios. Por ahora, además de contar con su condición de infiltrado, el creador de contenido también disfruta de otro beneficio importante. Durante la primera semana consiguió el liderazgo, obteniendo inmunidad dentro de la competencia y acceso a los privilegios exclusivos del líder.

La combinación entre su papel secreto y la inmunidad inicial ha permitido que pase desapercibido ante sus compañeros, quienes todavía desconocen que cualquier intento por llevarlo a la placa de nominación está destinado al fracaso. La gran pregunta ahora es cuánto tiempo tardarán los habitantes en descubrir que Fede Vigevani juega bajo reglas completamente distintas.