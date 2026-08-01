¿Quién es la esposa de Memo Schutz? ¡Ella es la atractiva pareja de uno de los habitantes favoritos de LCDLM!

El público ya ha elegido a sus favoritos de La casa de los famosos México 2026, uno de ellos es Memo Schutz, actual comentarista de TUDN, quien ha logrado crear un vínculo con la audiencia del reality de Televisa. Ahora, muchos preguntan quién es su esposa.

¿Por qué Memo Schutz es uno de los favoritos por el público en La casa de los famosos México 2026?

Desde el inicio de este cuarta temporada de La casa de los famosos México, usuarios en redes aseguraron que Memo Schutz se convertiría en uno de los favoritos, puesto que su actitud y forma de ser conectaría fácilmente con la audiencia.

A solo una semana del estreno, Memo es, sin duda, uno de los habitantes preferidos por el público del reality, quienes no solo destacan su personalidad, si no también su físico. Aquí algunos de los comentarios:



“Memo siempre fue mi crush”,

“Memo va a ser el mero galán de la temporada” y,

“Memo no te conozco, pero ya me encantas”.

Estos comentarios se repiten a lo largo de las plataformas digitales. ¿Será que llega a la final?

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Memo Schutz favorito en La casa de los famosos México 2026 / Redes sociales

¿Quién es la esposa de Memo Schutz, habitante de La casa de los famosos México 2026?

Mientras Memo Schutz está participando en La casa de los famosos México 2026, internautas han estado más curiosos por la vida personal del comunicador, en especial, de lo sentimental.

A partir de esto, recordaron que Memo tiene cuatro hijos, además de estar casado con su esposa, Verónica Fonseca, desde hace varios años.

La pareja contrajo matrimonio en 2008 y, desde entonces, ha construido una historia de amor que supera los 15 años. Aunque el comentarista suele compartir algunos momentos familiares en fechas especiales a través de sus redes sociales, son pocas las ocasiones en las que Verónica aparece públicamente.

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Esposa de Memo Schutz / Redes sociales

¿Quién es Memo Schutz y cuál es su trayectoria en televisión?

Guillermo “Memo” Schutz es un reconocido periodista, narrador y comentarista deportivo mexicano que cuenta con más de dos décadas de experiencia en los medios de comunicación.

A lo largo de su trayectoria se ha especializado en la cobertura y análisis de deportes como el basquetbol, el futbol americano, el béisbol y diversas disciplinas más.

Durante su carrera ha estado presente en algunos de los eventos deportivos más importantes del mundo, entre ellos:



Juegos Olímpicos,

la Copa Mundial de Futbol,

Super Bowl,

las Finales de la NBA y,

la Serie Mundial de las Grandes Ligas.

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