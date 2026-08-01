La casa de los famosos México 2026: filtran a la posible primera eliminada de la temporada ¿la menos votada?

La primera eliminación de La casa de los famosos México 2026 está a la vuelta de la esquina y las especulaciones no dejan de crecer. Aunque el resultado oficial se conocerá durante la gala de este domingo 2 de agosto, una encuesta difundida en redes sociales ya apunta a quién podría convertirse en la primera habitante en abandonar el reality.

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Redes sociales

¿Quiénes son los nominados de la primera semana en La casa de los famosos México 2026?

La primera placa de nominados de La casa de los famosos México 2026 quedó definida durante la gala de nominación celebrada el pasado 29 de julio, cuando los habitantes repartieron sus puntos y dejaron a varios famosos en riesgo.

Inicialmente, los nominados fueron:



Aldo Rendón

Yanet García

Arantza Ruiz

Mariana

Ximena Herrera

Luis Chaparro

Memo Schutz

Sin embargo, la situación cambió después de la esperada dinámica de salvación. Durante la gala correspondiente, Arantza Ruiz logró salir de la placa, asegurando una semana más dentro de la competencia y dejando a seis participantes en la cuerda floja.

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Nominados de la primera semana en La casa de los famosos México 2026

¿Quién sería el primer eliminado de La casa de los famosos México 2026, según las encuestas?

Las encuestas realizadas por cuentas especializadas en realities han comenzado a mostrar una tendencia entre los seguidores de La casa de los famosos México 2026. Aunque no tienen relación con la producción del programa, suelen servir como referencia para medir el apoyo que recibe cada participante.

De acuerdo con una encuesta compartida por la página de Facebook “Vaya vaya”, la pelea por evitar la eliminación estaría concentrada entre Yanet García, Mariana y Ximena Herrera, quienes aparecen con los porcentajes más bajos de respaldo.

Los porcentajes publicados son los siguientes:



Aldo Rendón: 28%

28% Memo Schutz: 28%

28% Luis Chaparro: 12%

12% Ximena Herrera: 12%

12% Yanet García: 10%

10% Mariana: 10%

Estos números reflejan únicamente la conversación digital y el comportamiento de los usuarios que participaron en esa encuesta. No corresponden a la votación oficial del programa, por lo que el resultado definitivo podría ser diferente durante la transmisión en vivo.

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¿Dónde y a qué hora ver la primera Gala de Eliminación de La casa de los famosos México 2026?

La identidad del primer eliminado se conocerá durante la Gala de Eliminación que se transmitirá este domingo 2 de agosto.

La emisión podrá seguirse a partir de las 20:30 horas por la señal de Las Estrellas, con la conducción de Galilea Montijo, quien revelará el resultado oficial de las votaciones del público.

¿Cómo votar en La casa de los famosos México 2026 para salvar a tu habitante favorito?

En La casa de los famosos México 2026, el público tiene la última palabra sobre quién continúa en la competencia. A diferencia de otros realities, las votaciones no son para expulsar a un participante, sino para salvar al habitante favorito y ayudarlo a permanecer una semana más dentro de la casa.

Para apoyar a los nominados, los seguidores del programa pueden ingresar al sitio oficial de La casa de los famosos México o emitir su voto a través de la plataforma ViX. Cada voto es clave, especialmente durante las galas de eliminación, donde las preferencias del público definen el futuro de los concursantes.

Los usuarios con cuentas gratuitas tienen derecho a un voto por día, mientras que los suscriptores de ViX Premium pueden emitir hasta 10 votos diarios, ya sea para respaldar a un solo participante o repartirlos entre varios nominados que buscan mantenerse en la competencia.