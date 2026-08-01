Karina Torres: así fue su primer video con Wendy Guevara; hoy es favorita de La casa de los famosos México 2026

Antes de conquistar al público de La casa de los famosos México 2026 y perfilarse como una de las participantes favoritas para llegar a la final, Karina Torres tuvo una vida muy distinta. Su historia incluye momentos complicados, una etapa de rehabilitación y una inesperada oportunidad que surgió gracias a Wendy Guevara. Hoy, miles de fans siguen cada uno de sus pasos dentro del reality, pero pocos recuerdan cómo fue la primera vez que apareció ante una cámara.

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Karina Torres / Redes sociales

¿Cómo fue la primera aparición de Karina Torres en redes sociales junto a Wendy Guevara?

Karina Torres y Wendy Guevara forman una de las amistades más populares de Internet, pero pocos saben que la participación de la integrante de las Perdidas en redes sociales comenzó casi por casualidad.

Recientemente resurgió un video que muestra la primera vez que Karina Torres apareció en una transmisión en vivo de Wendy Guevara por las calles de León, Guanajuato. En ese entonces, la hoy participante de La casa de los famosos México lucía muy diferente a como el público la conoce actualmente.

En el video, Karina aparece saliendo de un local con jeans rotos y una playera azul. Lucía mucho más delgada, con pocos tatuajes y una imagen muy diferente a la actual, antes de lanzar una frase que sus seguidores aún recuerdan:

“Hola criaturas del inframundo”. Karina Torres

La reacción de Wendy fue inmediata. Con el humor que siempre la ha caracterizado, presentó a su amiga frente a los espectadores y protagonizó uno de esos momentos espontáneos que terminaron convirtiéndose en parte de la historia de ambas creadoras de contenido.

“Ella es mi amiga la que les digo que robaba que la metieron a Cerezo”, dijo entre risas Wendy para subirla al carro donde venía.

Lo que parecía una simple transmisión terminó convirtiéndose en el inicio de una carrera digital que años después la llevaría a participar en uno de los reality shows más importantes de la televisión mexicana.

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¿Cómo pasó Karina Torres de trabajar en una fábrica de zapatos a ser famosa en Internet?

Mucho antes de convertirse en influencer, Karina Torres trabajaba en una fábrica de zapatos en León, Guanajuato, mientras intentaba reconstruir su vida después de atravesar una etapa personal complicada.

La integrante de La casa de los famosos México 2026 ha contado abiertamente que, tras salir de un centro de rehabilitación, buscaba una nueva oportunidad para salir adelante y recuperar la estabilidad en diferentes aspectos de su vida.

En ese periodo, Wendy Guevara comenzó a notar que los seguidores reaccionaban positivamente cada vez que Karina aparecía en sus videos. Fue entonces cuando decidió impulsarla para que iniciara transmisiones por su cuenta.

“Me empezó a decir Wendy: ‘empieza a transmitir’, y empecé a hacer mi página”. Karina Torres

Aunque comenzó a ganar seguidores poco a poco, Karina continuó trabajando en la industria del calzado mientras compartía historias personales que conectaron con miles de personas.

“Yo trabajaba en una fábrica de zapatos… y empecé a platicar que estuve en un centro de rehabilitación, las adicciones...”. Karina Torres

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Karina Torres deja sorprendidos a sus seguidores al mostrar sus fotografías de hace 20 años. / Redes sociales

¿Qué dificultades enfrentó Karina Torres antes de llegar a La casa de los famosos México 2026?

La historia de Karina Torres no ha estado exenta de momentos difíciles. Antes de convertirse en una figura querida de las redes sociales, enfrentó problemas que marcaron profundamente su vida. La creadora de contenido ha relatado en distintas ocasiones que durante su juventud atravesó problemas relacionados con las adicciones, una situación que incluso derivó en un trastorno de psicosis.

Ante ese panorama, tomó la decisión de ingresar a un centro de rehabilitación para recibir ayuda profesional y retomar el control de su vida. Con el paso del tiempo, aquella experiencia se transformó en una de las etapas más importantes de su proceso personal.

Karina también ha explicado que las transmisiones en vivo no solo le permitieron generar ingresos o construir una carrera en redes sociales, sino que se convirtieron en una herramienta para volver a relacionarse con las personas.

“Me sirvió a mí como una readaptación social”. Karina Torres

Redes sociales

¿Quién es Karina Torres, favorita para ganar La casa de los famosos México 2026?

Karina Torres nació el 4 de agosto de 1990 en León, Guanajuato, y actualmente es una de las creadoras de contenido más populares del país.

Su crecimiento en el mundo digital comenzó a consolidarse a partir de 2021, cuando empezó a ganar notoriedad gracias a sus transmisiones, colaboraciones y su cercanía con el público. Además de desarrollarse como influencer, en 2023 logró graduarse como estilista y comenzó a impulsar distintos proyectos personales y empresariales, demostrando que su carrera va mucho más allá de las redes sociales.

Karina Torres, influencer e integrante del grupo las Perdidas, se graduó como estilista profesional.

Ahora, dentro de La casa de los famosos México 2026, Karina Torres ha conseguido conectar rápidamente con los espectadores gracias a su sentido del humor, espontaneidad y transparencia, características que la han acompañado desde sus primeros videos.

Incluso con apenas unos días dentro del reality, numerosos usuarios en redes sociales ya la colocan entre las participantes más fuertes de la temporada y no son pocos quienes la consideran una seria candidata para llevarse el triunfo.