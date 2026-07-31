¿El fin de ‘las Perdidas’? Karina Torres arremete contra Paolita Suárez en LCDLFM: “Se me hace muy corriente”

La casa de los famosos México 2026 está dejando clips virales y revelaciones importantes, una de ellas es la de Karina Torres, una de las habitantes favoritas del público, quien “arremetió” contra su amiga de ‘las Perdidas’, Paolita Suárez, y hasta la tachó de “corriente”. ¿Real?

¿Terminó amistad de Paola Suárez y Karina Torres? / Redes sociales

¿Qué dijo Karina Torres sobre Paola Suárez en La casa de los famosos México 2026?

La polémica comenzó durante una plática entre Karina Torres, Fede Vigevani y Luis Chaparro, la integrante de ‘las Perdidas’ reveló ciertos detalles que sorprendieron dentro y fuera del reality de Televisa.

Según su testimonio, habría una presunta enemistad con Paolita, derivado de la forma de ser de esta última:

Se me hace muy corriente Paola, muy corriente. No es mi amiga, no somos nada. Se me hace muy vulgar. Karina Torres

Estas respuestas se hicieron virales rápidamente, en comentarios comenzaron a especular sobre una probable fractura en su amistad:



“Los dos bien sacados de onda”,

"¿De verdad ya no son amigas?” y,

“La Lic. Torres tirando puros factos”.

¿Sí terminó la amistad entre ambas?

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¿Se acabó la amistad de ‘las Perdidas’? / Foto: IG/karinatorrea

¿Paola Suárez respondió a las polémicas declaraciones de Karina Torres en LCDLFM?

Paola Suárez no ha respondido a las declaraciones de Karina Torres en La casa de los famosos México 2026, pero varios internautas notaron que lo dicho por la “Lic.” es mera broma y hasta aplaudieron su actuación:



“Qué desesperante que la gente no entienda las bromas”,

“Actriz Torres, un aplauso para la señorita” y,

“Me encanta que no cachan su humor”.

Por otro lado, Paola Suárez ha comentado diversos videos en los que participa Karina Torres, apoyándola también compartiendo grabaciones en las que la “Lic.” aparece, mostrando así su apoyo hacia ella.

Por ende, la idea de una enemistad o ruptura, parece lejana, aún cuando sus palabras parecieron ser reales para muchos de sus compañeros. Te dejamos el video.

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¿Por qué Karina Torres ha dormido con Fede Vigevani en La casa de los famosos México 2026?

La reciente cercanía entre Fede Vigevani y Karina Torres dentro de La casa de los famosos México 2026 se dio como resultado de dos dinámicas distintas en las que ambos salieron vencedores.

Primero, Fede Vigevani obtuvo el liderazgo semanal del reality, un beneficio que le garantiza inmunidad durante esa semana y el acceso a la suite principal, un espacio exclusivo con diversas comodidades y privilegios para el líder.

Posteriormente, la producción abrió una votación en la que el público tuvo la decisión final sobre qué habitante acompañaría al líder en dicha habitación. Tras la participación de la audiencia, Karina Torres fue la elegida para compartir la suite con Fede.

Ambos han protagonizado diferentes momentos, desde dormir juntos en la misma cama, hasta meterse al jacuzzi solo en traje de baño. Así, la amistad de Fede y Karina parece traspasar la pantalla.

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