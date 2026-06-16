¿Paola Suárez y Karina Torres están peleadas? La foto que desató rumores de ruptura entre las Perdidas

Un supuesto mensaje de Paola Suárez desató el caos en redes al asegurar que ya no es amiga de Karina Torres. La captura se hizo viral, pero los fans dudan y sospechan que todo podría ser falso… o una broma con jiribilla.

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Paola Suárez y Karina Torres revelaron a sus fans que estarían en “La casa de los famosos México 2025"; ahora ofrecen disculpas. / Redes sociales

¿Paola Suárez y Karina Torres están enemistadas?

En TikTok explotó la polémica alrededor de Paola Suárez y Karina Torres, integrantes del famoso grupo de las Perdidas, luego de que comenzara a circular una supuesta captura del perfil de Paola en la que habla de un distanciamiento con Karina. La imagen rápidamente se viralizó, provocando dudas, teorías y hasta memes entre los seguidores.

El mensaje que encendió los rumores dice textualmente:

“Nenas se que muchas ya notaron el distanciamiento mio y de Karina lamentablemente elle y yo ya no somos amigas ya que hubo problemas y descondormes personales les pediré de manera mas amable que no me relacionen con ella fue una gran amiga pero todo llega a su final, las amo” Paola Suárez

Este texto, atribuido a Paola Suárez, hizo pensar a muchos que la amistad con Karina Torres llegó a su fin tras años de convivencia, escándalos virales y momentos icónicos que marcaron la historia de las redes sociales en México.

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Las redes explotaron con la teoría de la participación de Paola Suárez / Instagram

¿El mensaje de Paola Suárez es falso? Fans detectan detalles clave

Mientras algunos internautas entraron en pánico ante la posibilidad de una ruptura en las Perdidas, otros usuarios comenzaron a analizar la supuesta publicación y encontraron pistas que pondrían en duda su autenticidad.

Y es que los fans más fieles de Paola Suárez notaron algo inusual: la forma en que está redactado el mensaje. De inmediato, comenzaron las reacciones en redes sociales con comentarios que se volvieron virales:

“Uno sabe que es falso porque está bien escrito jajaj”

“Paola no escribe bien, así que es falso”

“Wey dice ‘nenas’ cuando sabemos perfectamente que debería decir ‘comadres’”

“Paola no dice nenas”

“Descondormes del verbo descondormidad”

“Yo digo que la Karina lo subió desde el celular de Paola, sin que se diera cuenta, porque Karinita sí dice ‘nenas’”

“Karina viendo la historia: JAJAJAJAA”

“Ahora son las separadas”

¿Karina Torres ya respondió a la pelea con Paola Suárez?

Otra de las razones por las que crece la duda sobre la supuesta enemistad es el silencio total de Karina Torres, quien hasta ahora no ha compartido ningún mensaje, historia o video relacionado con el tema.

Al momento, ninguna de las dos ha hablado sobre esta polémica. ¿Qué pasará entre ellas?

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Karina Torres habla de los biopolímeros y las complicaciones que ha sufrido. / Redes sociales

¿Desde cuándo son amigas Paola Suárez y Karina Torres? La historia detrás de las Perdidas

Para entender por qué este rumor ha causado tanto impacto, hay que recordar que la relación entre Karina Torres y Paola Suárez no es reciente. Su historia se remonta a su adolescencia, hace más de 15 años, cuando ambas vivían en León, Guanajuato.

Curiosamente, su primer encuentro no fue amistoso, ya que se conocieron tras un pleito callejero derivado de malentendidos y rivalidades juveniles. Sin embargo, ese inicio complicado terminó convirtiéndose en una relación muy cercana que con el tiempo se transformó en una sólida amistad.

La fama llegó en 2017, cuando el video viral de las Perdidas explotó en redes sociales y cambió sus vidas para siempre. A partir de ahí, Karina Torres comenzó a aparecer constantemente junto a Paola Suárez y Wendy Guevara, consolidándose como parte clave del grupo gracias a su personalidad y carisma.