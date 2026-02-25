¿Fan se mete a la casa de Karina Torres? El inquietante momento que vivió la influencer durante un en vivo

En plena transmisión en vivo, la influencer Karina Torres vivió un momento de acoso en su propia casa: un hombre se asomó desde el techo, le gritó por su nombre y hasta habría pedido foto. La creadora de contenido se mostró desconcertada y sus fans encendieron las alarmas. ¿Lo confrontó?

Karina Torres habla de los biopolímeros y las complicaciones que ha sufrido. / Redes sociales

¿Fan invadió la casa de Karina Torres durante un en vivo?

La influencer Karina Torres estaba transmitiendo en vivo mientras se peinaba y alaciaba el cabello cuando un hombre se asomó desde la parte alta de su propiedad y comenzó a gritarle. En su propia voz, Karina relató el momento de acoso que interrumpió su live:

“Estoy aquí en mi casa y se están asomando en el techo para gritarme. No voy a salir hermanas ¿Cómo ven? a ese extremo llegamos ya, me están gritando del techo”. Karina Torres

El episodio sorprendió a su comunidad, que veía a la creadora de contenido en tiempo real. Pese a que no se observó al sujeto a cuadro, Karina narró lo que sucedía fuera de cámara y modificó su tono, hablando más bajo y con cautela, mientras trataba de tranquilizar a sus seguidores y de controlar la situación sin exponerse.

¿Qué le gritó el presunto acosador a Karina Torres y cómo logró acercarse a su casa?

En el live de Karina Torres, amiga de Wendy Guevara, aunque el audio no era totalmente claro por la distancia y los ladridos de un perro en el fondo, se alcanza a distinguir parte del mensaje del intruso: “Karina, ya te vi, te estás peinando, qué guapa”. De acuerdo con lo que se escucha y con la reacción de la influencer, el hombre intentó halagarla, le habló por su nombre y, según relató Karina, hasta le pidió una foto.

La forma en la que se acercó, desde el techo, fuera del ángulo directo de la cámara, provocó que el momento se sintiera invasivo. Karina, sin caer en pánico, se mostró desconcertada y eligió no salir para confrontar, ni abrir ninguna puerta o ventana, una decisión que sus seguidores aplaudieron por priorizar su seguridad.

¿Karina Torres llamó a la policía tras el acoso o presentó una denuncia?

Durante la transmisión, los seguidores insistieron en que Karina Torres debería llamar a las autoridades. La influencer fue tajante y rechazó esa opción en ese momento. “Quedé fría. Ya no voy a poder estar a gusto ni caminando, no voy a llamar a la policía”, expresó con honestidad, dejando ver el impacto emocional del incidente y la incomodidad de sentir su privacidad vulnerada.

Minutos después, se escuchó que la persona tocó el timbre de su casa, lo que elevó el nivel de incomodidad. Karina lo resumió así: “La verdad si me incomodé poquito la neta. No me gustó que se hayan asomado por atrás”. Con ello dejó claro que el límite se cruzó en cuanto el sujeto invadió visualmente su hogar y trató de acercarse por zonas donde no debería haber acceso.

Aunque la audiencia pedía una respuesta legal inmediata, la decisión de Karina fue no llamar a la policía en ese instante y continuar con el live con la mayor calma posible, priorizando no exponerse físicamente ni alimentar el contacto directo con el intruso.

Licenciada Karina Torres / Redes sociales

¿Cómo lograron ver a Karina Torres dentro de su casa y qué sistemas de seguridad exhibió?

Para explicar cómo pudo haberse dado el avistamiento desde el exterior, Karina Torres mostró una zona de la casa que parece funcionar como patio o cuarto de lavado, abierta al aire libre, desde donde, aseguró, la habían observado. La influencer también comentó que cuenta con protecciones en la resolana y otras barreras para evitar que alguien brinque del toldo hacia el interior.

Al detallar esa parte de su hogar, Karina buscó tranquilizar a su comunidad, dejando claro que sí hay medidas de seguridad en su vivienda.

Así fue el inquietante momento: