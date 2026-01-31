Karina Torres sorprende al compartir sus fotos antiguas antes de sus cirugías: “Parecía Laura Bozzo”

Sin duda Karina Torres mejor conocida como la licenciada Karina se ha convertido en una de las perdidas favoritas del público. Su carisma y sentido del humor en sus lives ha conquistado a sus fans tanto que se le han abierto las puertas del teatro en “El tenorio cómico”

La influencer se ha mostrado tan abierta como sus amigas Wendy Guevara, Paola Suárez y Vanessa Labios 4K al hablar sobre las cirugías y procesos a los que se ha sometido para lograr su transición. Algunos de estos procedimientos han sido favorables, mientras que otros la llevaron a poner su vida en riesgo, como cuando se inyectó biopolímeros.

El nombre de Karina Torres sonaba fuerte para el reality, y Abelito pensaba que no cumpliría con las expectativas del público. / Cortesía del modelo e IG @abelroblesc y @el_abelito_oficial

¿Qué cirugías se ha realizado Karina Torres?

Karina Torres, integrante del grupo “Las perdidas”, ha hablado abiertamente sobre los procedimientos estéticos y de salud a los que se ha sometido a lo largo de los años. La influencer se ha caracterizado por compartir su experiencia sin filtros, especialmente para alertar sobre los riesgos de algunas prácticas que marcaron su proceso de transición y cuidado personal.

Uno de los procedimientos más importantes será el retiro de biopolímeros,. A finales de octubre de ese año, Karina anunció que viajaría a Colombia para someterse a una cirugía especializada con el fin de retirar sustancias que le habían sido inyectadas en los glúteos aproximadamente una década atrás.

Esta decisión surgió luego de que presentara complicaciones de salud, entre ellas un absceso en el glúteo izquierdo que le provocó inflamación, dolor y preocupación por su bienestar.

En septiembre de 2024, Karina también ingresó a quirófano para una cirugía estética, cuyo nombre no detalló en ese momento. No obstante, aseguró que el procedimiento fue exitoso y que su recuperación avanzaba de manera favorable, agradeciendo el apoyo de sus seguidores durante el proceso.

Además, la influencer ha confirmado contar con implantes de seno, liposucción. En septiembre de 2024, Karina anunció que entraría a quirófano para una liposucción y un cambio de implantes de busto. El procedimiento fue parte de una feminización corporal, que también incluyó ajustes estéticos en cadera, glúteos y cintura.

Karina Torres deja sorprendidos a sus seguidores al mostrar sus fotografías de hace 20 años. / Redes sociales

¿Cómo lucía Karina Torres en sus fotos pasadas antes de sus cirugías?

Karina Torres compartió durante un live un par de imágenes en las que mostró cómo lucía hace 20 años, antes de someterse a distintas cirugías y arreglos estéticos. Con su característico estilo relajado y sencillo, la llamada “Licenciada Karina” se rió de sus propias fotografías, en las que aparecía con los ojos delineados en negro y una melena corta en tono rubio platinado.

“Les voy a mostrar el rostro que tenía yo. Ay, no, hermanas, me acordé y se van a reír de mí. Eso fue hace 20 años (risas). No manchen, hermanas, parecía Laura Bozzo. Les voy a enseñar otra foto, vean mi cabello, parecía de bacinica. Ay, en esa época tomaba… qué fea estaba. Bueno, más bien no era fea, estaba descuidada. La verdad, no me avergüenzo de mi pasado”. Karina Torres

“Siento que la vida me ha tratado mejor. Ya me hice mis arreglitos de chava, ya me pongo el cabello en un tono que va conmigo. Pero gracias a ese proceso soy quien soy hoy. Sí, me doy risa al verme, pero cómo han pasado los años. Me hacía la ceja como de una verdadera chola. Ay, no, la ceja… y mis dientes de pirañita”.

Karina Torres deja sorprendidos a sus seguidores al mostrar sus fotografías de hace 20 años. / Redes sociales

¿Quién es Karina Torres?

Ganó popularidad cuando comenzó a realizar transmisiones con Wendy Guevara y Paola Suárez.

En 2023 se graduó como estilista profesional.

En 2024 formó parte del canal México al minuto, donde creó contenido para los Juegos Olímpicos de París.

Viajó a distintos países con “Migajeras por el mundo”

Cuenta con 2.2 millones de seguidores en Instagram y 1.9 millones en TikTok.

Actualmente Karina Torres participa en el “Tenorio cómico”.

