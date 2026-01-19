Karina Torres estuvo al borde de la muerte tras sufrir complicaciones por los biopolímeros: “Iba a morir”

Karina Torres es una de las influencers más populares del momento, no solo por formar parte de ‘Las perdidas’, sino también por su espontaneidad a la hora de manejar su contenido en redes sociales.

¿Qué le pasó a Karina Torres en Grecia y por qué tuvo un absceso en los glúteos?

Hace poco Karina Torres mejor conocida como la Licenciada Karina viajó con su show, “Migajeras por el mundo”, pero jamás se imaginó que su visita a Grecia pondría en peligro su salud, debido a un absceso.

“Hace poquito tuve una complicación. Específicamente, cuando viajé para hacer ‘Migajeras por el mundo. Me salió un absceso en la pompi izquierda y, como bien saben, hace 10 años me inyecté biopolímeros. No había tenido ningún inconveniente con ese tema. Sin embargo, todo se detonó en Grecia”.

Cuando estaba en Creta, isla ubicada en Grecia, una abeja le picó en el glúteo derecho y poco tiempo después se le desarrolló un absceso en el glúteo izquierdo que le provocó fuertes dolores.

Karina Torres habla de los biopolímeros y las complicaciones que ha sufrido. / Luis Pérez/ Redes sociales

¿Qué dijo Karina Torres sobre los efectos de los biopolímeros?

“El doctor me dijo que pudo haber sido por la picadura de una abeja hace poco, o porque el cuerpo está rechazando el polímero, o bien, por haberme inyectado Tribedoce. Yo ya no puedo inyectarme nada en la pompi”, comentó Karina Torres.

De inmediato se puso en contacto con un especialista para que la atendieran y le hicieran estudios. “Me puse muy tensa al ver el absceso. Sobre todo, por las consecuencias que generan los biopolímeros en el cuerpo humano. Los efectos son muy fuertes, pero afortunadamente me atendí con un cirujano. Me hicieron unos estudios y viajaré a Colombia para operarme”.

La creadora de contenido compartió los cuidados que le mandaron para evitar que la herida se agravara más. “Me recomendaron colocarme unos parches muy buenos. Afortunadamente ya me está citarizando el absceso. Después de que me cierre bien ya me podrán quitar los biopolímeros. Todavía no me pueden intervenir. Mientras, seguiré lavándome la herida y cuidándome para estar al 100".

Karina Torres habla de los biopolímeros y las complicaciones que ha sufrido. / Cortesía

Karina Torres se someterá a cirugía para quitarse los bipolímeros

En las próximas semanas, Karina Torres se someterá a una cirugía en la que le retirarán la mayor parte de los biopolímeros.

“Luego me van a reconstruir los glúteos con mi propia piel. Ojo, no me voy a aumentar nada. Solo se reconstruirá lo caído”.

Al ver que su cuerpo comenzaba a rechazar los biopolímeros, con los que lleva 10 años, llegó a temer por su vida.

“Antes de todo esto, ya había planeado hacerme algunos arreglitos. Me iba a realizar la luxación de costilla y una liposucción de brazos, pero prefiero darles prioridad a los biopolímeros. Primero está mi salud. En algún momento pensé que podría morir. Sin embargo, gracias a Dios, aquí andamos”.

Finalmente, aunque aún no tiene propuestas para trabajar en el Mundial de Futbol de 2026, dijo sentirse lista para hacer colaboraciones.

“Todavía no he tenido pláticas referentes al Mundial, pero estoy dispuesta a trabajar en lo que se vaya dando. Me encantaría hacer contenido o colaborar con alguien con respecto a ese tema. Por el momento, me verán en “El tenorio cómico” y abriré mi agencia de viajes, que se llamará ‘Kari por el mundo’”.

A una década de inyectarse biopolímeros, la Licenciada Karina Torres enfrenta fuertes complicaciones médicas / Redes sociales

¿Quién es Karina Torres?

Ganó popularidad cuando comenzó a realizar transmisiones con Wendy Guevara y Paola Suárez.

En 2023 se graduó como estilista profesional.

En 2024 formó parte del canal México al minuto, donde creó contenido para los Juegos Olímpicos de París.

Viajó a distintos países con “Migajeras por el mundo”

Cuenta con 2.2 millones de seguidores en Instagram y 1.9 millones en TikTok.

Karina Torres enfrenta angustia por los biopolímeros / Cortesía del modelo e IG @abelroblesc y @el_abelito_oficial

¿Qué son los biopolímeros y cómo afectan a la salud?

Los biopolímeros que también se inyectó Vanessa Labios 4K

Son utilizados para aumentar alguna área corporal como glúteos, pantorrillas y cara.

Una vez que entra al cuerpo humano generalmente genera lesiones irreversibles.

Entre los síntomas que se pueden presentar, se encuentran: Fiebre, dolor en las articulaciones, glúteos o cabeza.

Incluso el color cambia en la zona inyectada.

Pueden provocar enfermedades renales, daños en la piel y úlceras.



