Tras caída del Mencho, Vanessa Labios 4K queda atrapada en Guadalajara, sale a las calles y desata preocupación

La ciudad y gran parte de Guadalara, Jalisco viven una jornada crítica de seguridad tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “el Mencho”, líder del Cartel Nueva Generación Jalisco, abatido en un operativo federal el 22 de febrero. El hecho ha provocado hechos violentos, bloqueos y suspensión de actividades.

En medio del código rojo que pide a los ciudadanos permanecer en casa, Vanessa Labios 4k, del clan de las Perdidas quedó atrapada en un hotel de Jalisco, sin comida y decidió salir a las 11 de la noche a buscar algún establecimiento abierto.

¿Qué pasó en Jalisco el domingo 22 de febrero de 2026 con el Mencho?

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó sobre una operación realizada en Tapalpa, Jalisco, a través de un comunicado, donde detalló que “con trabajos de inteligencia militar central, del Centro Nacional de Inteligencia y de la Fiscalía General de República (FEMDO), Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano planearon y ejecutaron una operación en Tapalpa, Jal., en la que intervinieron diversas aeronaves de la Fuerza Aérea y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional para lograr la detención de Ruben ‘N’ (a) Mencho”.

“Personal militar fue atacado, por lo que en defensa de su integridad repelieron la agresión”, detalló la dependencia federal y señaló que, tras estos hechos, “resultando cuatro integrantes del grupo delictivo ‘CJNG’ fallecidos en el lugar y tres heridos de gravedad, quienes perdieron la vida durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México”.

La Sedena añadió que “entre estos últimos se encuentra Ruben ‘N’ (a) Mencho, sin embargo, serán las autoridades correspondientes las que se encargarán de las actividades periciales para su identificación”.

Los hechos provocaron bloqueos no solo en Jalisco, sino también en al menos 10 estados más, provocando pánico entre los ciudadanos. las autoridades en Jalisco activaron el “código rojo”. El término de la medida activada no es solo una frase de alerta; es un protocolo oficial de seguridad que se activa ante situaciones de violencia de alto impacto en el cual se pide a la población que permanezca en casa.

Bloqueos en Jalisco por la muerte de ‘el Mencho’. / Foto: Redes sociales

¿Cómo está Vanessa Labios 4k tras estar en Jalisco?

Vanessa Labios 4K entró en pánico tras no haber comido en todo el día y, pese a la alerta, salió por la noche a buscar algo de alimento. En medio del temor y las calles desiertas, la influencer documentó el angustiante momento a través de una transmisión en vivo.

“Ando en las calles de Guadalajara, Jalisco y está todo bien desértico hermanas. No hay nada, la cosa se puso fea, cerca del hotel quemaron varias cosas y hubo balacechis, y dicen: ’No salgas’. Y ahorita salí porque tengo hambre y necesito algunas cosas de higiene personal”,compartió en una transmisión en vivo.

“En el nombre de Jesús que no pase nada”, reveló Vanessa Labios 4k, quien aseguró que por el código rojo, no pudo comer nada y la comida en el hotel se terminó, razón por cual salió a buscar algo de comer en la noche, caminando varias cuadras sin éxito alguno.

“No me previne a comprar nada.. tengo hambre de chavas, yo pensaba irme a Guadalajara mañana, pero ahora están cerradas las carreteras y me da miedo, ni un oxxo, cerraron todo, pero debo encontrar algo”, comentó Vanessa Labios 4k.

“Vane ve al hotel”, “Vanessa no salgas”, “Vanessa no te expongas”, escribieron sus seguidores a la influencer, quien caminó al rededor de 40 minutos sin encontar ni un solo establecimiento abierto.

Vanessa Labios 4k queda atrapada en en Jalisco tras caída del Mencho / Captura de pantalla

Vanessa Labios 4k responde a críticas por salir a buscar comida en calles de Guadalajara

Finalmente unos amigos, al ver su live fueron por Vanessa Labios 4k al hotel dónde se hospeda, para invitarla a cenar a su casa.

Ante las críticas de los usuarios que la calificaron de irresponsable, Vanessa Labios 4k respondió: “Vanessa qué irresponsable, hay código rojo cómo no lo tomaste en cuenta”, leyó la influencer y también se defendió:

“Sí bebé pero mi panza estaba en código rojo no había comido en todo el día, pero no soy irresponsable porque no me llevé a nadie,si me pasaba algo era solo a mí, iba sola, malo que hubiese sacado a alguien más, iba sola y tenía hambre, está peligroso no comer”, finalizó.

