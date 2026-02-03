Vanessa Labios 4k queda fuera de El tenorio cómico, ¡la despidieron!: “Iba llorando”

Aunque en enero, Vanessa Labios 4K anunció emocionada su participación en “El tenorio cómico”, junto a Abelito, Wendy Guevara, Karina Torres, Freddy y Germán Ortega, entre otros, ahora la perdida sorprende al revelar que ya no estará enl la puesta en escena.

Vanessa Labios 4K conmovió a sus seguidores al revelar que ya no formará parte de “El tenorio cómico”. A través de un live, la influencer contó entre lágrimas que fue despedida de la obra y que se sintió tan triste que hasta se sintió decaída y mal del estómago.

La creadora de contenido confesó que abandonó el teatro llorando y con un fuerte sentimiento de tristeza tras convivir con el elenco durante semanas

Wendy Guevara en el Tenorio Cómico / Redes sociales

Vanessa Labios 4k revela cómo fue su salida de El tenorio cómico

“Me siento muy aguitada, hermanas. ¿Saben por qué estoy triste? Porque fue mi último día en “El tenorio cómico”. Fue el último día que estuve en el camerino con todos. Cuando iba saliendo iba llorando, hermanas, me subí al Uber e iba llorando”, compartió Vanessa Labios 4K en su transmisión en vivo.

Vanessa explicó que el sábado pasado la producción la despidió a ella y a Ricardo Margaleff quien se integrará al proyecto de “Matilda”. Ella afirmó que fue muy emotivo cuando anunciaron su salida frente al público.

“El sábado me despidieron, si alguien lo grabó, me despidieron. Primero despidieron a Ricardo Margaleff, que ya se va a Matilda. Yo pensé que lo iban a despedir solo a él. Primero lo pasaron a él, que ‘denle un fuerte abrazo’, y de repente dicen: ‘le vamos a dar un fuerte aplauso a esta mujer que lo logró, Vanessa’. Ay, hermanas, me sentí bien triste”, contó.

¿Por qué Vanesa Labios 4k queda fuera de El tenorio cómico?

Cabe señalar que Vanessa Labios 4K estuvo alternando funciones con Wendy Guevara y Ninel Conde en el papel de Doña Inés, por lo que sus participaciones ya estaban previamente programadas. Aun así, y a pesar del poco tiempo que convivió con sus compañeros en el teatro, reconoció sentirse triste por tener que despedirse de la obra.

“Todavía dije: ‘mañana voy’, pero tenía mucho que no sentía esa tristeza, de sentirme decaída, como con fiebre, como estrés. Hasta me dolió, hasta agruras me dio”, confesó.

A pesar del momento difícil, Vanessa aseguró que se queda con los buenos recuerdos y el cariño de sus compañeros.

“Sé que van a venir más proyectos. Me da tristeza porque convivimos, me trataron muy bien, me gustó estar en la obra… ya mejor ni les voy a decir porque me voy a poner a llorar”.

¿Quién es Vanessa Labios 4k, amiga de la Perdidas?

Vanessa Labios 4K, cuyo nombre verdadero es Vanessa Vázquez, es una mujer trans, influencer y creadora de contenido digital. Nació en León, Guanajuato, y actualmente vive en Jalisco.

Recientemente se integró al elenco de “El tenorio cómico”, donde dio vida a Doña Inés.

Tiene una relación cercana con Wendy Guevara, con Karina Torres y Paolita Suárez y ha estado vinculada al grupo “las Perdidas”, aunque ha aclarado que no se considera parte de él de manera formal.

Se ha hecho popular gracias a sus transmisiones en vivo y, sobre todo, por la expresión “¡De mujer!”, que se ha convertido en un lema viral en redes sociales.

