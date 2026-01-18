Ninel Conde ¿reconoce que fracasó? Reacciona a su salida del Tenorio cómico y al supuesto cambio por Wendy Guevara

La polémica ya estaba encendida, pero Ninel Conde decidió no quedarse callada. En medio de los fuertes rumores que aseguran que ya no forma parte de El tenorio cómico y que habría sido reemplazada por Wendy Guevara, la actriz y cantante reapareció en redes sociales con una serie de mensajes que desataron nuevas interpretaciones.

¡Explota la polémica! Wendy Guevara y Ninel Conde protagonizan pleito. / Foto: Redes soicales

¿Por qué aseguran que Ninel Conde fue sacada del Tenorio cómico?

La controversia comenzó cuando el periodista de espectáculos Gabo Cuevas reveló en su canal de YouTube que Ninel Conde presuntamente ya no formaría parte de El Tenorio Cómico, decisión que habría sido tomada directamente por el productor.

Según el comunicador, el motivo no tendría que ver con conflictos personales, sino con una estrategia comercial basada en resultados de taquilla, donde Wendy Guevara habría salido mejor posicionada.

“Circula que Ninel Conde ya no va formar parte, a raíz de que el productor supuestamente se dio cuenta que Wendy le funcionaba más que Ninel Conde, que Wendy generaba más y ambas están en el mismo personaje, solo que Wendy no cobraba lo mismo que Ninel y el productor le dijo sabes qué Ninel gracias por participar”. Gabo Cuevas

Cuevas también aseguró que el nombre de la actriz ya no estaría contemplado en el proyecto, mientras que otras figuras sí continuarían, lo que reforzó la versión de una salida definitiva.

“Lo que sí sé es que el nombre de Ninel Conde ya no va estar, no fue requerida pero sí va estar Karina Torres, Wendy Guevara y Paolita Suárez… están reflejando más ingresos en taquilla que Ninel Conde, que es un sex symbol divina y espectacular y guapísima”.

¿Wendy Guevara confirmó que ocupó el lugar de Ninel Conde?

Ante el ruido mediático, Wendy Guevara fue abordada por la prensa y aclaró lo que ella sabía sobre la supuesta salida de Ninel Conde de El Tenorio Cómico, bajando el tono de la confrontación.

La influencer explicó que, según su información, Ninel cumplió con todas las fechas que tenía pactadas, y que su ausencia no estaría relacionada con un despido.

Wendy Guevara “Creo que por lo que sé ella sí cumplió con todas sus fechas, tenía pactado sus fechas, pero ya no va estar porque va estar en otra obra, no recuerdo cómo se llama, pero creo que cumplió todo”.

Wendy también recordó que ambas compartían el mismo personaje y que eso ya estaba previsto desde el inicio:

“Sabíamos que teníamos el mismo papel, ella estaría cuando yo no podía, yo voy a cerrar, voy a estar grabando y no sé quién va estar de Inés porque Karina se va a ir a quitar los polímeros”. Wendy Guevara

Eso sí, Wendy no negó que su interpretación haya tenido una respuesta especial del público, lo que para muchos refuerza la versión de que ella terminó quedándose con el foco principal.

Wendy Guevara “Yo creo que es más chistoso y diferente que Doña Inés sea una chica trans porque se presta más al juego… la verdad es un jugueteo más fuerte”.

Wendy Guevara en el Tenorio Cómico / Redes sociales

¿Qué dijo el productor sobre la supuesta salida de Ninel Conde?

Para poner orden en medio del caos, el productor Alejandro Gou también habló y negó que Ninel Conde haya sido despedida de El Tenorio Cómico.

Aunque la actriz no apareció en la conferencia de prensa, Gou aseguró que sí forma parte del elenco y que incluso ya ha participado en varios ensayos.

Según el productor, Ninel ha ensayado entre dos y tres veces y confía en que se integrará sin problema, debido a su larga experiencia en la obra, la cual ha interpretado durante más de una década.

Sin embargo, no se revelaron fechas concretas, lo que mantuvo viva la duda: ¿sigue dentro o solo en el papel?

Ninel Conde / Redes sociales

¿Ninel Conde reconoce que fracasó? Así fue su reacción en redes

En lugar de dar entrevistas o emitir comunicados, Ninel Conde decidió responder desde sus redes sociales, y lo hizo de una forma que muchos interpretaron como una indirecta directa a los rumores.

La mañana del domingo 18 de enero, la actriz subió un video a TikTok utilizando la canción “Alucín”, un trend que suele usarse para minimizar chismes o rumores falsos.

En el clip, Ninel aparece sobre un escenario de teatro, bailando, mientras escribió:

“Cuando dicen que no lleno teatro”. Ninel Conde

Pero el mensaje más fuerte llegó en la descripción del video, donde lanzó una frase que muchos leyeron como un desmentido al supuesto fracaso:

“Con más de 43 fechas agendadas entre @tenoriocomico y #PorQueLosHombresAmanALasCabronas, iniciamos este año en teatro con todo”. Ninel Conde

Además, en sus historias de Instagram, presumió ensayos, funciones y trayectoria, recordando que lleva más de 10 años en El Tenorio Cómico y reposteando una publicación oficial donde se asegura que desde 2016 ha sido protagonista de la obra.

