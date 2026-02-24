¿Jorge Losa y Wendy Guevara fueron pareja? Ferka dice “ya se lo dio” y exige que le digan la “verdad”

Uno de los romances más mediáticos en su momento fue el de Jorge Losa y Ferka. Las celebridades se conocieron en ‘Las estrellas bailan en hoy’ y terminaron definitivamente en 2024. Pese al tiempo que llevan separados, su relación continúa generando especulaciones.

El tema vuelve a ser tendencia después de que la conductora de ‘Venga la alegría fin de semana’ sugirió que Wendy Guevara y Jorge Losa habrían tenido sus “queveres”, ¿infidelidad revelada?

¿Cómo fue la historia de amor entre Ferka y Jorge Losa?

La historia de amor entre Ferka y Jorge Losa comenzó, formalmente, durante ‘La casa de los famosos México 2023’. Durante su estancia, tuvieron muchos acercamientos y mostraron una química inigualable. Si bien se llegó a pensar que todo era “marketing”, siguieron su noviazgo tras la culminación del reality.

Todo parecía ser miel sobre hojuelas. Ferka se decía muy feliz con Losa, principalmente porque este se llevaba muy bien con su hijo, productor de su relación anterior con Christian Estrada. No obstante, en septiembre de 2024, anunciaron su ruptura.

En ese momento, se dijo que, supuestamente, Losa le habría sido infiel con Serrath. Pese a las especulaciones, decidieron darse una nueva oportunidad. La reconciliación no duró mucho, pues terminaron definitivamente.

Una fuente contó a TVNotas que, al parecer, Ferka decidió romper la relación debido a que Jorge Losa, aparentemente, no mostraba querer una relación estable.

“Se han especulado infinidad de teorías sobre la ruptura entre Ferka y Jorge, que ella le fue infiel ¡es una total mentira! Nada de eso es cierto. Ella se cansó de mantenerlo”, reveló.

¿Ferka confirma infidelidad de Jorge Losa con Wendy Guevara?

Las especulaciones sobre una posible relación entre Jorge Losa y Wendy Guevara comenzaron tras una transmisión en vivo que realizó la propia Ferka. Cuando le cuestionaron sobre su ex, la presentadora señaló que eso ya era parte del “pasado”.

También aprovechó para decir que no tenía ningún problema con Wendy y hasta le gustaría que la invitara al pódcast que tiene con Nicola Porcella. Lo que más llamó la atención de sus declaraciones fue que mencionó el deseo de que la influencer le dijera “las cosas de frente”, pues tenía entendido que sí tuvo sus “queveres” con Losa.

“Pasado pisado, que le vaya bien… ¿Qué si iría al pódcast de Wendy y Nicola? Superjalo, coco, invítenme. Yo estoy lista. Ahora sí, que me digan las cosas en mi cara. Yo creo que ellos son los que tienen más problemas conmigo. Wendy me cae muy bien; yo soy la que le cae mal. Hace la chamba. Además, como le gusta el Jorge, es normal que se lo quiera dar o ya se lo dio, no sé” Ferka

Esto causó muchas opiniones divididas; si bien algunos creen que fue una simple broma, otros consideran que podría haber algo de verdad en sus declaraciones. Hasta el momento, ninguno de los involucrados se ha pronunciado.

¿Qué opina Wendy Guevara sobre Jorge Losa?

Esta no es la primera vez que se dice que Wendy Guevara fue la tercera en discordia en la relación entre Jorge Losa y Ferka. En su momento, la presentadora también llegó a sugerir que Losa podría salir con una chica trans, ocasionando mucha especulación.

Ante esto, la ‘Perdida’ pidió que no la involucraran en ese asunto. Aunque sí ha admitido que el español es alguien atractivo y que hasta sería capaz de tener un romance con él. También llegó a contar que, presuntamente, Ferka se llegó a enojar con Losa por platicar con ella.

“Yo llego y ella estaba pues tomada… entonces yo llego y ella me quita las manos cuando yo la quería saludar”, reveló. “Ella me hizo caras, estaba tomada, a lo mejor”, relató.

