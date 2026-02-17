Marie Claire Harp balconea a Wendy Guevara; le prestó dinero para su cirugía y ¡no se lo ha pagado! ¿Pleito?

Recientemente, Marie Claire Harp sorprendió durante una transmisión en vivo al revelar que Wendy Guevara le debe una fuerte suma de dinero. Según explicó, le prestó la mitad del costo de su más reciente cirugía de remodelación costal; sin embargo, asegura que la influencer no le ha pagado y deja entrever que ‘la Perdida’ se está haciendo la desentendida.

Luego de que trascendiera que Marie Claire habría sufrido una parálisis facial, la conductora hizo una transmisión en vivo, en la cual usuarios le preguntaron por qué no la han visto últimamente con Wendy Guevara, con quien se sabe tiene una gran amistad desde la primera edición de “La casa de los famosos México”.

La respuesta de Marie Claire dejó fríos a muchos seguidores, pues la venezolana aseguró que no se relaciona con personas que le deben dinero, y señaló que Wendy es una de ellas.

¿Cuánto le debe Wendy Guevara a Marie Claire?

En una transmisión en vivo, Marie Claire reveló que Wendy Guevara le pidió 150 mil pesos para cubrir el 50% del costo de su reciente cirugía de remodelación costal. La presentadora señaló que optó por hacerlo público debido a que, pese a haberle pedido en repetidas ocasiones que le devolviera el dinero, no ha recibido el pago.

“Anda por ahí debiendo dinero. Me debe dinero no me ha querido pagar, le preste la mitad de la operación que se hizo. Le escribí en estos días y le dije: ‘¿Qué paso con mi dinero? y me dijo ‘chin...a tu madre’”, contó Marie Claire.

“Ya te quemé en redes sociales y así. Por eso no nos han visto juntas ,porque yo no ando con quien me debe,150 mil pesos me debe y no me ha querido pagar, me da sentimiento porque ella era mi amiga”, contó Harp.

Marie Claire toma drástica decisión debido a que Wendy Guevara no quiere pagar

Ante la negativa de devolverle el dinero, Marie Claire decidió grabar las declaraciones de Wendy Guevara como evidencia y entregarlas a sus abogados, para que sean ellos quienes se encarguen dela recuperar su dinero.

“Le mandé a mis abogados y le dije que me pagara. Y ahora esa deuda se va a leyes directamente. Le dije que me pagara mi dinero y me dijo que no, grabé todo y se lo presenté a mis abogados y ahora tiene un problema legal y me da mucha tristeza”, lamentó.

No solo Wendy: Marie Claire acusa a Nicola Porcella de deberle dinero

En la misma transmisión Marie Claire señaló al actor Nicola Porcella, a quien aseguró haberle prestado dinero. Comentó que en un inicio se resistía a hacerlo porque sabía que tenía fama de no pagar, pero terminó accediendo luego de que él le explicó que necesitaba el dinero para su preparación rumbo a la pelea que sostendrá. No obstante, afirmó que tampoco le ha devuelto los 70 mil pesos que le prestó.

“Igual Nicola, me dijo ‘préstame dinero para mi preparación de mi pelea’ y le dije ‘no Nicola porque tu tienes fama de que no pagas en Perú y le presté 70 mil pesos y no me quiere pagar”, explicó.

Marie Claire y Nicola Porcella / IG: @nicolaporcella12 / @marieclaireoficial

Cabe señalar que muchos internautas consideran que Marie Claire podría estar bromeando con sus seguidores, ya que suele llevarse pesado con ‘la Perdida’. No obstante, otros usuarios creen que sus declaraciones podrían ser serias y no parte de una dinámica. Hasta el momento, ninguna de las dos ha aclarado si se trata de una broma o de un conflicto real.

