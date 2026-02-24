¿Ninel Conde en peligro? Se negaría a trabajar tras bloqueos en Jalisco por muerte del ‘Mencho’, reportan

México continúa conmocionado por lo ocurrido tras la muerte del ‘Mencho’, identificado como el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). A raíz de esto, se han desatado bloqueos no solo en Jalisco, sino también en al menos 10 estados del país.

Muchas celebridades han mostrado posturas diversas; algunas, como Ariadne Díaz, se han solidarizado con la población, mientras que otras, como Adrián Macelo, simplemente le han restado importancia al asunto. En medio de todo esto, se reporta que, presuntamente, Ninel Conde se habría negado a trabajar tras esto, ¿cuál fue la razón?

Ninel Conde / Redes sociales

¿Qué pasó en Jalisco el pasado 22 de febrero de 2026?

Todo se suscitó el pasado domingo 22 de febrero. La Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA) lanzó un comunicado informando que, derivado de un operativo, se había logrado la detención de varios miembros de CJNG, incluyendo al propio ‘Mencho’.

Se mencionó que, en algún punto, “personal militar fue atacado, por lo que en defensa de su integridad repelieron la agresión”. El siniestro dejó un saldo de “cuatro integrantes del grupo delictivo ‘CJNG’ fallecidos en el lugar y tres heridos de gravedad, quienes perdieron la vida durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México. Entre estos últimos se encuentra Rubén ‘N’ (a) Mencho”.

Esto provocó bloqueos en Jalisco y en algunos estados. En redes sociales, internautas y famosos subieron fotos y videos de lo que se vivió en ese momento. Incluso un conductor de ‘Sale el sol’ relató cómo había quedado atrapado en medio de un enfrentamiento armado.

También han circulado fotos de autos incendiados y disturbios en diversos puntos del país. No obstante, se ha dicho que muchas de estas imágenes son falsas y se ha pedido a la comunidad que verifique la información que se comparte.

¿Ninel Conde se negó a trabajar por los bloqueos en Jalisco?

A través de su columna en un medio de circulación nacional, el periodista Álex Kaffie informó que, supuestamente, Ninel Conde no habría querido asistir a Puebla y Veracruz para las presentaciones programadas de la obra ‘¿Por qué los hombres aman a las cabronas?’.

Según Kaffie, Laura Flores y Yahir, quienes también trabajan en el proyecto, se mostraron dispuestos a seguir con la gira, mientras que la llamada ‘Bombón asesino’ se negó, argumentando que sentía miedo por lo ocurrido tras la muerte del ‘Mencho’.

Álex Kaffie “La muy talentosa Laura Flores y Yahir no pusieron trabas para continuar con la gira de Por qué los hombres aman a las cabronas, sin embargo Ninel Herrera Conde, Señorita Naucalpan 1995 ¡se negó rotundamente! a trabajar en Veracruz y Puebla escudándose en la inseguridad que se desató en el país tras el abatimiento del narcotraficante Nemesio Oseguera el ‘Mencho’”

El también exconductor de ‘Sale el sol’ dijo que, supuestamente, sus colegas “no pudieron convencer a la vedette de dar las funciones programadas en Xalapa (23 feb), Veracruz (24 feb) y Puebla (25 feb)”.

Hasta el momento, Ninel Conde no se ha pronunciado ante esto. En tanto que la organización del evento ya confirmó que varias presentaciones estaban canceladas.

¿Qué dijo la organización de ‘¿Por qué los hombres aman a las cabronas?’ sobre la cancelación de sus presentaciones en Puebla y Veracruz?

Tras lo ocurrido por la muerte del ‘Mencho’, la producción de ‘¿Por qué los hombres aman a las cabronas?’ informó que las presentaciones en Xalapa, Veracruz, Cuernavaca y Toluca quedaban canceladas.

Se dijo que el motivo era salvaguardar la seguridad del público. También se explicó el proceso para el reembolso de los boletos; para aquellos que los compraron de manera digital, el dinero será reembolsado automáticamente.

En el caso de haberlos comprado de forma física, “podrán reembolsarse en taquilla los días miércoles 25, jueves 26 y viernes 27 de febrero, en horario de 11:00 a.m. a 7:00 p.m”.

