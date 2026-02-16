¿Ninel Conde demandará a José Manuel Figueroa tras acusación de Imelda Tuñón? Ella dice: “Ya se enterarán”

José Manuel Figueroa ha sido tendencia en las últimas semanas. Esto, debido a la grave acusación que hizo Imelda Tuñón. Y es que la joven sostuvo que, supuestamente, el cantante había abusado de su hermano, el fallecido Julián Figueroa.

Por supuesto, muchas celebridades han sido cuestionadas sobre su postura ante este asunto. Una de ellas fue Ninel Conde, ex de José Manuel, quien, además de dar su opinión, revela que ¿pondrá una demanda contra el artista? Esto es todo lo que dijo

Ninel Conde y José Manuel Figueroa / Redes sociales

¿Qué está pasando entre José Manuel Figueroa e Imelda Tuñón?

En medio del resurgimiento de la polémica entre Maribel Guardia e Imelda Tuñón, se filtró un audio en el que esta última afirmaba que, presuntamente, José Manuel Figueroa habría abusado de Julián Figueroa. Según la grabación, Maribel ya sabía de este presunto asunto, pero optó por callar para evitar disputas familiares.

El ex de Marie Claire Harp no solo negó estos señalamientos categóricamente, sino que también demandó a Tuñón por daño moral. A través de redes sociales, la celebridad mostró el documento de la querella, la cual al parecer ya fue recibida por su excuñada.

“He decidido tomar acciones legales para salvaguardar mis derechos, la dignidad de mi hermano y la de mi familia, porque no permitiré que se ataque nuestra verdad sin consecuencias, y la ley es el refugio al que debemos acudir”, declaró en su comunicado.

El artista fue respaldado por la propia Maribel, quien, en otro comunicado, pidió que ya se dejara de hablar mal de su hijo y de “involucrar a terceras personas en mentiras”.

“Pido se respete la memoria de mi hijo que no está para defenderse y que le permitamos descansar en paz. A nosotros ya nos han calumniado hasta el cansancio, pido que no involucren a terceros (José Manuel), con absoluta irresponsabilidad y sin ningún tipo de prueba”, manifestó Guardia.

José Manuel Figueroa demanda a Imelda Tuñón / Redes sociales

¿Qué dijo Ninel Conde sobre la polémica entre Imelda Tuñón y José Manuel Figueroa?

En un encuentro con la prensa reciente, Ninel Conde expresó su postura ante la polémica entre Imelda Tuñón y José Manuel Figueroa. La actriz dejó claro que no quería dar su opinión en “asuntos que no le competen”.

No obstante, señaló que ha estado en contacto constante con Maribel Guardia, a quien considera una gran amiga. Sin dar mayores detalles, indicó que su colega está en la mejor disposición para reconciliarse con su exnuera, principalmente, por el bien de su nieto.

Cuando le cuestionaron si ha planeado demandar a José Manuel por la violencia que presuntamente llegó a ejercer en su contra, la celebridad simplemente se limitó a decir:

“De ese tema no tengo nada que decir… Si no tengo nada bueno que decir, mejor no digo nada… Me da mucha pena, Maribel. Yo no voy a hablar de eso. En su momento se enterarán un poquito más detalles de ese tema. Ya sabrán por qué” Ninel Conde

Aunque no quiso dar muchos detalles, todo parece indicar que será un proyecto para ayudar a las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia: “Va a ser de una manera constructiva para ayudar a que muchas mujeres salven sus vidas de esa situación. No es por morbo ni por afectar a ninguna persona. Dios me salvó y mi mamá, que abrió la puerta, pero ya no voy a hablar”, relató.

¿Cómo fue la historia de amor entre José Manuel Figueroa y Ninel Conde?

La historia entre José Manuel Figueroa y Ninel Conde comenzó en 2002. Se conocieron en un palenque de Cuernavaca. Él le propuso una colaboración. Tras convivir más, se hicieron novios y duraron cuatro años.

El romance pasó por muchos altibajos. En su momento, la cantante aseguró que su ex era muy “coqueto” y le había sido infiel con muchas mujeres. Ante esto, José Manuel sostuvo que nunca había sido feliz con Ninel, sugiriendo que era una persona “falsa”, y negó haberla engañado.

“No se percató de que nunca fui feliz, no era una mujer de hacer desayuno, ni calentar una tortilla, no daba una caricia sin un intercambio o regalo. Es mejor vivir sin falsedades, bótox o maquillaje, mejor que busque su felicidad, no me parece correcto empezar a hablar de ella, no se vale y ella lo hizo, abusó”, dijo Figueroa.

En respuesta, Conde lo acusó de ejercer “violencia” en su contra y le pidió que dejara de hablar sobre ella o, de lo contrario, lo expondría: “Esto que me está haciendo es violencia, mejor cállate, porque tú bien sabes lo que yo pasé contigo (...) Si yo revelo todo lo que me hizo no le conviene, mejor lo dejamos así como estamos”, resaltó.

