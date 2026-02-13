Julio César Chávez habla del implante de naltrexona que usó Julián Figueroa: “Lo más adecuado es una terapia”

La reciente polémica en torno al tratamiento que habría seguido Julián Figueroa volvió a colocar en la conversación pública el uso del implante de naltrexona en procesos de rehabilitación por adicciones. El tema tomó fuerza luego de que salieran a la luz declaraciones de Imelda Tuñón sobre el manejo médico del cantante, así como señalamientos dirigidos a personas cercanas a su entorno familiar.

Julián Figueroa / Redes sociales

¿Qué pasó con el tratamiento de Julián Figueroa?

El caso de Julián Figueroa volvió a mencionarse tras declaraciones públicas de Imelda Tuñón, quien responsabilizó a Marco Chacón por el manejo del tratamiento que habría seguido el cantante.

De acuerdo con lo expresado por Tuñón, la decisión de colocar un implante de naltrexona sin el acompañamiento adecuado habría influido negativamente en la salud del intérprete, quien falleció en 2023. Estas afirmaciones generaron reacciones y nuevas versiones sobre lo ocurrido en los meses previos a su muerte.

La situación se intensificó tras la filtración de un video privado y acusaciones cruzadas entre los involucrados, en medio de señalamientos por un presunto mal manejo médico y emocional.

Por su parte, la periodista Ana María Alvarado recordó públicamente que el éxito de cualquier tratamiento contra las adicciones depende de diversos factores, entre ellos la disposición del paciente y el seguimiento profesional.

Imelda Tuñón y Julián Figueroa / Redes sociales

¿Qué dijo Julio César Chávez sobre el implante de naltrexona?

Durante un reciente encuentro con medios de comunicación, Julio César Chávez fue interrogado directamente sobre el tratamiento con naltrexona que, según versiones públicas, habría utilizado Julián Figueroa.

Ante la pregunta, el ex campeón mundial respondió con cautela:

“No, no puedo opinar sobre eso, la verdad, porque no, no me corresponde” Julio César Chávez

Expresó al dejar claro que no emitiría comentarios sobre el caso específico. Sin embargo, al abordar el tema desde una perspectiva general, Chávez enfatizó que cualquier proceso de recuperación requiere un enfoque integral. Explicó que, desde su experiencia personal y la de personas cercanas, el acompañamiento psicológico es fundamental.

“No, la verdad no, porque se necesita un tratamiento psicológico, ¿me entiendes? Estar, estar llevando terapia con psicólogos” Julio César Chávez

Cuando se le preguntó si este tipo de implantes funcionan, respondió que su efectividad puede variar según cada persona:

“Algunos les funciona, a algunos no, pero lo más… lo más adecuado es una terapia, estar internado para tener terapia”. Julio César Chávez

Las declaraciones del exboxeador se suman a la conversación que ha surgido en torno a los distintos métodos utilizados para tratar las adicciones y la necesidad de seguimiento profesional continuo.

¿Qué es el implante de naltrexona, el implante de Julián Figueroa, y cómo funciona?

El implante de naltrexona es un dispositivo médico que se coloca debajo de la piel con el objetivo de liberar de manera continua el medicamento durante un periodo prolongado, que puede ir de uno a seis meses.

La naltrexona es un antagonista de los receptores opioides. Esto significa que bloquea los efectos de sustancias como la heroína, la morfina y otros opioides. También se utiliza en algunos tratamientos para disminuir el deseo de consumir alcohol.

Este tipo de implante no elimina los síntomas de abstinencia en la fase aguda, por lo que generalmente se emplea cuando el paciente ya ha superado ese periodo inicial. Su función principal es actuar como una herramienta de apoyo para evitar recaídas al bloquear los efectos placenteros asociados al consumo.

