Ninel Conde no asiste a la conferencia del ‘Tenorio cómico’ y enciende polémica ¿Qué le pasó?

Ninel Conde volvió a colocarse en el centro de la conversación luego de sorprender a sus millones de seguidores con un drástico cambio de imagen que no pasó desapercibido en redes sociales. La actriz, quien formó parte de La casa de los famosos México 2025, se caracterizó por lucir siempre arreglada y compartir tips de belleza. Sin embargo, esta vez un detalle en su rostro acaparó toda la atención. A la par, la actriz dio de qué hablar por su ausencia en la conferencia de prensa del Tenorio cómico, obra en la que participa, lo que levantó especulaciones en redes sociales. ¿Es por su estado de salud?

Ninel Conde / Redes sociales

¿Qué cirugía estética se hizo Ninel Conde?

Recientemente, Ninel Conde se volvió tendencia en redes al aparecer con una apariencia renovada y con un aspecto físico distinto al que su público está acostumbrado a ver. La intérprete del “Bombón asesino” sorprendió al mostrarse con la melena más rubia y, sobre todo, con ojos color verde olivo.

Al inicio, en redes circularon versiones que aseguraban que se trataba únicamente de pupilentes. Sin embargo, la Clínica Kerato, especializada en procedimientos para el cambio de color de ojos, confirmó que el cambio se debió a una cirugía. Según la información compartida en redes sociales por dicha clínica, la intervención consiste en un procedimiento con láser femtosegundo más pigmento de color.

La clínica compartió una publicación donde escribió:

“¡Hermosa! Ninel Conde acaba de tener su impresionante transformación gracias a KERATO y al Dr. Movshovich! Desde el ícono de la pantalla hasta la musa de belleza de siguiente nivel, su nuevo look está encabezando todos los focos”. Clínica Kerato

Este procedimiento es permanente y modifica la tonalidad del iris. De acuerdo con información citada por el periodista Gustavo Adolfo Infante, el costo aproximado de la cirugía fue de 12 mil dólares, es decir, alrededor de 200 mil pesos mexicanos.

Cabe recordar que Ninel Conde ha sido abierta sobre los arreglos estéticos a los que se ha sometido a lo largo de su carrera. En diversas ocasiones ha mencionado que recurre a tratamientos y procedimientos para mantener su imagen y lucir joven frente a las cámaras.

Ninel Conde se somete a cirugía para cambiar el color de sus ojos / YT: Imagen Entretenimiento

¿Por qué Ninel Conde no fue a la conferencia del ‘Tenorio cómico’?

Mientras su transformación física causaba revuelo, otro tema colocó a Ninel en titulares: su ausencia en la conferencia de prensa de la nueva temporada del Tenorio Cómico. El productor Alejandro Gou reunió al elenco para presentar oficialmente el proyecto, el cual inicia el 1 de noviembre en el Centro Cultural Teatro 2.

Entre las personalidades confirmadas para esta edición se encuentran Freddy y Germán Ortega, Wendy Guevara, Albertano, Karina Torres y Abelito, además de Ninel Conde. Durante el evento, Gou explicó que esta temporada rendirá homenaje a Daniel Bisogno, quien fue una figura importante dentro del proyecto.

Sin embargo, la ausencia de Ninel llamó la atención de los medios y Gou fue cuestionado sobre la razón por la que no acudió. El productor aclaró que su inasistencia se debió a temas logísticos relacionados con sus traslados desde Miami. Gou explicó:

“Aparte, la verdad, estarla trayendo de Miami cada ratito cuesta bastante dinerillo porque no viaja en turista la señorita”. Alex Gou

A pesar de que no estuvo presente, el productor afirmó que Ninel sí forma parte del elenco y señaló que ya ha ensayado entre dos y tres veces. También mencionó que confía en que se incorporará a los ensayos sin contratiempos debido a su experiencia con la obra.

Ver a partir del minuto 1:09

¿Ninel Conde sigue en el ‘Tenorio cómico’ aunque no hizo promoción?

Otro punto que generó conversación entre los internautas fue que Ninel Conde tampoco participó en la campaña de promoción digital del proyecto. En redes sociales, el elenco compartió banners individuales con una cuenta regresiva para el estreno, pero la imagen de Ninel no figuró en ellos.

Al revisar sus historias de Instagram, la actriz tampoco publicó menciones sobre la obra ni compartió contenido relacionado con el estreno. Esto provocó que seguidores cuestionaran si seguiría en el espectáculo teatral, aunque el productor ya había asegurado su presencia.

Hasta el momento, la actriz no ha emitido postura respecto a su ausencia en la conferencia ni sobre su falta de promoción del proyecto teatral. No obstante, la declaración de Alejandro Gou dejó claro que la artista continúa dentro del elenco.

